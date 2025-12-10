Luz García regresa con la quinta temporada de “Luces de Navidad” por Telesistema

Luz García regresa con la quinta temporada de “Luces de Navidad”, especial que celebra y revive esa tradición cristiana.

Bajo la producción de Giancarlo Beras-Goico Mejía, esta celebración llegará a los hogares el domingo 25 de diciembre, de 8:00 a 10:00 de la noche, a través de Telesistema, canal 11, y para la diáspora dominicana por Televisión Dominicana.

El especial reunirá a personalidades de los medios, la música y las plataformas digitales, reconociendo a quienes han marcado la diferencia en el 2025, en una gala donde el brillo del talento dominicano será el gran protagonista.

El espectáculo musical estará a cargo de Miriam Cruz, celebrando 39 años de una carrera que ha hecho historia.

También presentará el reencuentro de las originales Chicas del Can, que desde los Estados Unidos llegaron para unir sus voces, risas y recuerdos en un número que despertó aplausos y lágrimas.

La velada también contará con una presentación especial junto a Techy Fatule, en una colaboración que mezcla la emoción de su voz con la esencia vibrante del merengue.

Este año “Luces de Navidad” tiene un escenario muy especial: Hotel Embassy Suites by Hilton. Sus espacios se transformaron en un verdadero lienzo navideño: elegantes decoraciones, rincones acogedores y una atmósfera perfecta para que cada historia, cada presentación y cada premio se lucieran con esplendor.

Entre los invitados que engalanaron la noche destacan: Milagros Germán, Marianne Cruz, Graciela Dietsch, Lisbeth Santos, Karen Yapoort, Paloma Rodríguez, Enrique Quailey, Lorenna Pierre, Sophia Sanabria, Célinee Santos, Evelina Rodríguez, Nelfa Núñez y Millizen Uribe.

Por igual, Judith Rodríguez, Ivana Gavrilovic, Katherine Hernández, Techy Fatule, Jose Jhan, Michelle Reynoso, Ana Beatriz, María Angélica Ureña, Elias Serrulle, Elianta Quintero, María Luisa Molina, Selinee Méndez, Lorenny Solano, La Chef Tita, César Perelló, Pio RD, Elliot Martínez y Crismeidy Ureña y otros.