Paloma Almonte utilizó un mapa de visiones para decretar su entrada al "Gordo y la Flaca"

La entrada de Paloma Almonte al popular programa "El gordo y la Flaca", de Univisión, fue el resultado de una visión construida durante años. También de su habitual mirada al futuro al inicio de cada año. Ella utiliza mapas de visiones donde coloca sus metas anuales, y uno de ellos incluía la fotografía de Univisión.

Su oportunidad de cumplir el sueño de ingresar a Univisión surgió tras el lamentable fallecimiento del merenguero Johnny Ventura (el 28 de julio de 2021), cuando fue propuesta como corresponsal para cubrir ese acontecimiento luctuoso para la cadena hispana de Estados Unidos.

De esa manera le hacen la propuesta formalmente y queda como corresponsal del espacio televisivo en República Dominicana.

Entre otras anécdotas que han marcado su trayectoria en los medios de comunicación destaca otro sueño cumplido: conocer a uno de los actores más célebres de Hollywood.

“Yo decía: -algún día yo voy a conocer a Will Smith-, la gente pensaba que yo estaba loca”, revela entre risas.

Para hacer ese deseo realidad, una oportunidad inesperada la llevó a Miami. “Yo estaba haciendo mi maleta y mi mejor amiga me pregunta: - ¿A dónde tú vas? Y yo le dije: - para Miami, a conocer a Will Smith. “Cuando veo que él va para Despierta América (en Univisión) yo dije: -pero ese hombre tan cerca en Miami...”. Entonces le escribió a la productora del programa, Luz María Doria y le dijo que se moría por conocer a Smith y ella la invitó al show televisivo.

Paloma Almonte, en su adolescencia, decretó en su mapa de visiones que conocería a Will Smith. Y así fue.

La corresponsal del programa “El Gordo y la Flaca” voló a Miami desde República Dominicana un día antes. En realidad pensó que solo lo iba a ver y tomarse una foto, pero terminó compartiendo en el set.

“Fue muy emocionante cumplir ese sueño de ver que él es tan humilde, me sentí muy feliz”, expresa en su visita a Listín Diario.

Son muchas las anécdotas y situaciones enfrentadas por ella en todos estos años en su recorrido de sueños, sacrificios y una conexión con sus raíces.

Paloma Almonte forma parte de los animadores del equipo Tigres del Licey.

Paloma Almonte forma parte de las comunicadoras animadoras de los Tigres del Licey. El deporte era un terreno desconocido al que muchas personas le aconsejaron no entrar.

TV y deportes

Su pasión por la comunicación la ha llevado a canales como Telemicro y Univisión, pero también su crecimiento y disciplina son palpables en el campo deportivo.

“Ya son cinco años con los Tigres del Licey, desde que me dieron la gran oportunidad de poder estar ahí,” afirma. No oculta el entusiasmo al hablar del equipo azul, con 24 coronas nacionales y 11 coronas del Caribe, “no me le quites ni una”.

Entre risas, aclara un dato que para ella es motivo de satisfacción profesional: “Y de esas 24 coronas, yo tengo dos campeonatos ya con los Tigres”.

El deporte era un terreno desconocido al que muchas personas le aconsejaron no entrar. “Tú te vas a guayar. Esa no es tu área, deja de estar inventando con eso, no sé qué-. “Y yo dije: -¿tú sabes qué?, voy para allá”, cuenta entre risas. Aun así, se arriesgó y dio un jonrón.

Durante su paso por Telemicro, donde trabajó en el programa “De Extremo a Extremo”, además de participar en “Sábado Extraordinario”, narra a Listín Diario que aprovechó cada cobertura internacional para relacionarse con productores y así poder hacer sus conexiones en el extranjero.

La comunicadora Paloma Almonte en su niñez en una comunidad Camú, en Puerto Plata.

DE SUS ORÍGENES

Paloma nació en San Cristóbal, pero que al mes de nacida sus padres la llevaron a un campo llamado Camú ubicado en la provincia de Puerto Plata.

Detrás de la Paloma Almonte que el público conoce existe una trayectoria marcada por sueños, sacrificios y una conexión con sus raíces. Ella misma asegura que siempre disfruta la oportunidad de hablar de su infancia y del camino que la llevó hasta donde está.

Para Paloma, reconciliarse con su propia historia y recordarla es una de las bases más importantes de su vida.

La comunicadora cuenta a este medio que su padre es un hombre honesto, digno y trabajador, esto haciendo complemento para formar en ella valores, carácter y dirección.

Según la comunicadora su papá es su referente más puro y la razón por la que cuida cada paso que da.

Con una maleta “llena de sueños” y con muchos sueños y metas que cumplir, a los 16 años llega a Santo Domingo.

Su acercamiento al escenario público inició en el modelaje. Estudió en distintas academias y participó en 17 concursos de belleza nacional e internacional. En 2012 representó a Puerto Plata en Miss República Dominicana Universo, una plataforma que, funcionó como un trampolín hacia la televisión.

Paloma Almonte recibió por parte de Alberto Bernabé (Bebeto) una oportunidad para entrar al "Poder de las 12".

Ese mismo año, el productor Alberto Bernabé (Bebeto) le dio su primera oportunidad frente a las cámaras en el programa "El Poder de las 12".

“Desde pequeñita me encantaba todo lo que tuviera que ver con exponerme a un público, hacía cosas para que mi familia estuviera viéndome y aplaudiéndome”, asegura Paloma al preguntarle si desde chiquita supo que se iba a dedicar a los medios de comunicación.

Con una sonrisa en su rostro, Paloma hace la anécdota de que a todos los canales que visitaba siempre llevaba con ella una carpeta con su biografía y fotografías, lista para decir: “Si algún día necesitan una presentadora, aquí estoy”.

El reto más grande de su carrera

Uno de los mayores retos de su carrera llegó en 2017, cuando le tocó conducir la Gala de los Nominados a Premios Soberano, bajo la producción de Edilenia Tactuk.

Fue un escenario que la retó, ya que en ese momento apenas daba sus primeros pasos en la televisión nacional.

La responsabilidad, confiesa, le generó ansiedad. “Quería hacerlo muy bien y no me lo disfruté como debí”. Hoy, con más madurez y experiencia, entiende que tenía la capacidad, pero no aún la confianza que solo da la experiencia.

EL MIEDO NO ES LÍMITE

Para Paloma Almonte, el miedo no ha sido un límite, sino un motor. “Hay que hacerlo”, repite con firmeza. Prepararse, asegura, reduce el margen de error, pero nunca lo elimina. Aun así, insiste que aunque dé miedo “hay que hacerlo”.

Ante la pregunta de si sueña con volver a la televisión dominicana, Paloma fue clara: sí quiere, pero con su propio proyecto. Después de cinco años en el espacio “Más Roberto” (Telesistema), reconoce que los ciclos deben cerrarse cuando ya han cumplido su propósito. La comunicadora adelanta que está trabajando para lanzar su propuesta televisiva en 2026.

Al principio su trabajo en Santo Domingo no estaba acompañado de un salario. Sin embargo, afirma que el valor de la oportunidad superaba cualquier compensación económica.

Ese periodo de formación le permitió consolidar su carrera, su disciplina y un sentido de identidad profesional que ha intentado mantener pese a las exigencias de la era digital.

“Llegar es fácil ahora tu mantenerte de manera coherente y constante por mucho tiempo no es tan fácil”, agrega.

Para mantener su trayectoria a Paloma le ha funcionado mantenerse fiel a su esencia, defender lo que ha aprendido de otros profesionales.

Aunque la industria ha cambiado, reconoce, prefiere avanzar por un camino más lento o difícil, pero sostenible. Considera que la permanencia, más que el ascenso rápido, es el verdadero reto de quienes trabajan en medios de comunicación.

La comunicadora Paloma Almonte dio en 2023 su primer paso como escritora al presentar su libro de poemas titulado "Hoy Sin Querer".

SU PRIMER LIBRO

“Hoy sin querer” es una obra que comenzó a escribir cuando apenas tenía 12 años. Revela que nunca imaginó que aquellos versos que escribió para un concurso se convertirían en un poemario completo. Su pasión por la poesía nació de su padre, quien también escribe. De él recibió la lección de honestidad más grande de su vida, cuando se negó a prestarle un poema para un concurso en la escuela y le enseñó que el talento se construye desde la autenticidad.

Esa experiencia marcó el inicio de lo que hoy es en una obra visceral, dedicada al amor, al desamor y a los amigos.

MISS CORAL

Otro de sus proyectos más significativos es Miss Coral, un certamen de belleza nacido en Sosua, Puerto Plata, con el que logró formar a más de 300 niñas y jóvenes durante diez años. Para Paloma, este concurso fue una manera de devolver lo aprendido a su comunidad, ofreciendo formación en de pasarela y desarrollo personal.

Aunque admite que extraña esa etapa, reconoce que sus compromisos actuales, especialmente en el deporte, dificultan retomar el proyecto.

¿Qué le falta hacer o lograr a Paloma?

Además de su experiencia en radio, televisión y deporte, Paloma ha incursionado en el cine en dos producciones. Sin embargo, manifiesta que le gustaría explorar la producción de documentales, en especial proyectos vinculados al deporte y al entretenimiento.

Otro ámbito que no descarta es el internacional. Coquetea con la idea de tener un proyecto televisivo producido fuera de Republica Dominicana y considera explorar, en algún momento, el servicio exterior, apoyada en su primera carrera en Diplomacia y Relaciones Internacionales.

Considera que aún tiene un anhelo pendiente ser madre. Enfatiza que las mujeres en la industria de la comunicación suelen postergar esa faceta por la demanda del trabajo, pero aspira a que llegue el momento indicado.

Un mensaje a la Paloma niña

“Yo le diría a esa niña que amo y que abrazo todos los días, que nunca deje de creer en ella, que nunca deje de creer en sus sueños, que ya ganó, yo creo que el día en que decidió colocarse audífonos emocionales y no escuchar ningún ruido exterior, más que su corazón y sus sentimientos empezó a forjar su carácter y su personalidad, así que la amo mucho, que siempre estoy aquí para impulsarla y empujarla cada vez que se siente débil y que es una niña demasiado, demasiado valiente, valiosa y sobre todo soñadora” con un rostro orgulloso y nostálgico dedicó esas palabras a la Paloma niña.