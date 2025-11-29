"El Mangú de la Mañana" de RTVD recibe nominación de Premios Tal a lo mejor de la TV latinoamericana

Radio Televisión Dominicana (RTVD) conquistó el jurado de los Premios TAL, de la Unión de los Canales Públicos y Culturales de América Latina. El programa “El Mangú de la Mañana” fue nominado en la categoría Magazine.

El espacio matutino se consolida como uno de los referentes de la televisión pública dominicana y marcando el tercer año consecutivo en que producciones de RTVD reciben reconocimiento en estos galardones, un hecho histórico para el canal, se anota en un comunicado enviado.

Los integrantes del programa, que se transmite de lunes a viernes de 9:00 a.m. a 11:00 a.m. por RTVD, son Denisse Larrauri, Alex Santiago, Samir Saba, Diana Filpo, Carla Morel, Ruth Ocumárez y Kris Viñas, bajo la producción de Saiduby Baralt.

“Esta nominación es un reconocimiento al trabajo diario de todo nuestro equipo y a la confianza de nuestra audiencia", expresó el director general de RTVD, Iván Ruiz, quien fue el creador/diseñador del proyecto televisivo.

Luego agregó: "Con esta nominación, el espacio matutino se ubica al nivel de formatos reconocidos de México, Colombia y Argentina, reafirmando su compromiso con contenidos de calidad, originales y con sello dominicano, capaces de conectar con audiencias locales y regionales".

Junto a “El Mangú de la Mañana”, la categoría Magazine de los Premios TAL 2025 reúne a destacados programas de la región, incluyendo El Café de la Mañana de Canal TRO (Colombia); En Buen Plan de Radio y Televisión de Aguascalientes (México); En el Aire de ABRA (Argentina); Mañana y Café de Telecafé (Colombia); Nordeste em Alta de TVE Bahía (Brasil); y Pulsar de Canal Catorce (México), reflejando la diversidad y calidad de los contenidos de revista en América Latina.

Los Premios TAL son otorgados por la Unión de los Canales Públicos y Culturales de América Latina, promoviendo la cooperación, el intercambio de experiencias, la identidad cultural y la calidad de los contenidos en la región. La categoría Magazine reconoce a los programas que mejor combinan entretenimiento, información y relevancia cultural en sus formatos.