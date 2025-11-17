"Pequeños Grandes Talentos" rumbo a la novena temporada, será franquicia internacional

El programa “Pequeños Grandes Talentos” (PGT), que durante ocho años ha proyectado el talento de cientos de niños, niñas y adolescentes dominicanos, anunció su novena temporada para 2026 en Color Visión y su expansión como franquicia internacional.

Los productores Iván Ruiz y Laura Guzmán compartieron las novedades, destacando que PGT se reafirma como una "escuela familiar", una plataforma que forma, acompaña y transforma las vidas de los jóvenes participantes, apostando por los valores familiares y la creación de oportunidades en un nicho tradicionalmente desatendido.

"Estamos agradecidos con Dios por estos ocho años de nuestro proyecto, que es una apuesta para valorar las familias dominicanas y los valores que tanto necesitamos reforzar", expresó Guzmán durante un “networking brunch” de preventa en Jardín Secreto para mostrar a las agencias publicitarias y relacionados resultados y proyecciones.

Iván Ruiz, productor y conductor, destacó que a diferencia de los realities tradicionales, que culminan con la premiación de un ganador, PGT mantiene un compromiso a largo plazo con sus participantes.

"Nosotros nos quedamos con ellos, los formamos, les tenemos profesores de canto, de actuación y les damos seguimiento siempre", explicó Ruiz tras sostener que esta formación continua es el pilar del proyecto, que nació en 2017.

Laura Guzmán, Iván Ruiz, Ramón Álvarez y Ángel Laureano junto a los niños Sheirelis Cabral y Aitor Rodríguez durante el “networking brunch” de preventa de Pequeños Grandes Talentos.

“Cada historia de éxito demuestra que la inversión en un niño tiene el potencial de transformar vidas y familias”, agregó Ruiz tras valorar la gran acogida de la más reciente temporada, donde cerca de 800 niños se presentaron a las audiciones, algunos viajando desde el interior del país.

"Ellos vienen en busca de la oportunidad", afirmó Ruiz, lo que demuestra “la carencia de nichos y plataformas para que los jóvenes talentos se desarrollen y para muchos PGT es la única puerta que se les abre en el país”.

De cara a la novena temporada, el programa tendrá de nuevo un horario propio, fuera del tradicional espacio de "El Show del Mediodía", en el que surgió.

Iván Ruiz agradeció a Ángel Laureano, director general de Color Visión, por insistir durante años en dar este paso. "Gracias a Domingo Bermúdez y a Color Visión, que creyeron en este proyecto y para nosotros eso es sumamente importante", expresó Ruiz.

Iván Ruiz y Laura Guzmán componen la pareja motora del programa familiar "Pequeños Grandes Talentos", que se transmite por Color Visión.

Durante ocho años, PGT ha liderado su franja horaria, con un promedio de cuatro puntos de rating, y ha reunido a millones de espectadores, logrando "unir de nuevo a la familia a través de la pantalla".

El éxito de PGT ha trascendido las fronteras nacionales. Los productores han establecido contactos en Puerto Rico y Panamá para convertir el programa en una franquicia internacional, llevando la plataforma que descubre talentos a toda América.

“Este proyecto es para la gloria de Dios, dirigido, creado por Dios para la niñez dominicana y nosotros creemos en los valores y creemos que los valores venden, pero no se venden”, manifestó Iván Ruiz al concluir el evento.