Carlos Manuel Estrella cierra un ciclo de tres décadas con Haime Thomas

Por más de tres décadas sus rostros han sido los responsables de dar los buenos días en la televisión del Cibao, una etapa que ha llegado a su fin. El periodista y académico Carlos Manuel Estrella anunció su salida del programa que compartía desde la década de los noventa con el veterano comunicador Haime Thomas Frías Carela.

De esa manera cierra un ciclo profesional que, según afirma, concluye “sin conflictos, con profundo agradecimiento y la conciencia plena de haber cumplido una etapa”.

Aunque la noticia tomó por sorpresa a parte del público y a seguidores del espacio, Estrella explicó que se lleva la satisfacción de haber ejercido desde este programa el oficio que le apasiona sin restricciones en su libertad de expresión como estricto apego al rigor profesional y a la ética periodística.

"El final en participación en este espacio es el resultado de una profunda, sosegada y madurada decisión basada en convicciones personales y profesionales. Ocurre en disfrute de paz interior y tranquilidad de espíritu, sin afectaciones, ni conflictos, en estricto acatamiento de mi decisión de cerrar ciclos y pasar la página para tomarme un merecido descanso", aseguró.

Estrella era panelista del programa de opinión política La Revista junto a Haime Thomas Frías e Iliana Rosario.

Sus últimas palabras fueron unos versos de la canción pequeña serenata diurna con los que dijo siempre haberse identificado: “Soy feliz, soy un hombre feliz y quiero que por este día me perdonen los muertos de mi felicidad; hasta la vista, gracias”.

Continúa en la televisión. Carlos Manuel Estrella continúa con su programa "Puntos y enfoques" que se transmite todos los días a las 6 de la tarde por Teleuniverso y su canal de Youtube, el cual cuenta con más de 3 décadas de difusión en la planta televisora.