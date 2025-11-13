Melissa Santos no cree estar 'infravalorada': “He decidido enfocarme en las oportunidades que me han dado”

Aunque su nombre crece con fuerza en los medios de comunicación, siendo considerada como una de las presentadoras más talentosas de la nueva generación, Melissa Santos ha logrado obtener oportunidades importantes de manera paulatina tras 10 años en la televisión.

Sin embargo, la comunicadora no cree estar 'infravalorada' y afirma que agradece el reconocimiento que recibe por su talento, como el trabajo que tendrá a su cargo el próximo sábado 15 en el Citi Field de Nueva York, estadio de los Mets de las Grandes Ligas (MLB), donde será la animadora oficial del juego de béisbol “RD vs. PR Showdown”, según reveló este miércoles durante un encuentro privado con periodistas.

"En difinitiva he decidido enfocarme en lo positivo y en todas las oportunidades que a mí me han dado, y si yo lo veo a través de las oportunidades que se me han regalado, los escenarios donde he tenido el honor de animar, de presenta, todo lo contrario, debería sentirme muy agradecida con Dios y con la gente que me da la oportunidad, como Grupo de Medios Telemicro y otras empresas que confían en mí para cosas muy importantes", admitió.

Santos inició como modelo en el programa “Sábado Extraordinario”, de Telemicro, luego de ganar el concurso Super Star Extraordinaria en el año 2015.

En 2023, alcanzó mayor popularidad al ser confirmada como conductora del espacio meridiano "La Opción 13.0", donde se mantiene actualmente. También trabajó en las revistas juveniles “Q’ lo qué hay RD” (2019) y “Activando La Mañana” (2021) y el programa de política “Echando el pulso” (2024).

Desde noviembre de 2024, Santos forma parte del elenco del late night “Too much en la noche” junto a Beba Rojas.

CINE

A raíz de sus destacadas actuaciones en cada entrega de los programas que conduce, Melissa Santos, oriunda de San Francisco de Macorís, fue cuestionada sobre si desea incursionar en el séptimo arte.

Santos confesó que el cine es uno de sus mayores sueños y no descarta la posibilidad de dedicarle tiempo a una película en algún momento.

"Me encantaría. Atención a productores de cine, aquí estoy, este talento está a su merced, el licenciado Juan Ramón Gómez Díaz estará muy de acuerdo cuando yo tome mis vacaciones para irme a grabar una película. No, no se me han cercado, y sí, me encantaría, es un sueño que yo tengo, poder trabajar en cine", dijo.

Santos se destaca en la pantalla chica por su carisma, histrionismo, sentido del humor y versatilidad. Ha demostrado su capacidad de desdoblarse e interpretar reconocidas personalidades, entre ellas Santiago Matías, La Lupe, Wilson Sued, Michael Miguel Holguín, Georgina Duluc, La Perversa y Dj Adoni.

Señaló que Cecilia García, Lumy Lizardo y Hony Estrella son las artistas que influyen en su carrera.