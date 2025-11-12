La Insuperable y La Benítez se disculpan tras pelea en “La casa de Alofoke 2”

La artista urbana La Insuperable se sinceró en el confesionario de “La casa de Alofoke 2” tras el altercado que protagonizó con La Benítez, un episodio que generó amplio revuelo dentro del reality. Durante su intervención, la intérprete mostró una postura madura y autocrítica, expresando sentirse avergonzada por lo sucedido y ofreciendo disculpas públicas a sus compañeros, a la producción y a los seguidores del programa.

Indhira Luna, nombre de pila de La Insuperable, reconoció haber perdido el control del momento, explicando que la tensión venía acumulándose desde días anteriores, debido a las actitudes que —según ella— La Benítez mostraba desde su llegada.

“Ella desde que llegó venía con una actitud buscando roce, tanto conmigo como con La Perversa. Sus chistes siempre eran con un humorcito negro hacia mí”, relató.

Asimismo, la cantante también aprovechó el espacio para ofrecer disculpas a Santiago Matías, creador del reality, así como a los patrocinadores, reconociendo el esfuerzo y la inversión detrás del proyecto.

La Insuperable reafirmó su lealtad hacia La Perversa, asegurando que su defensa fue parte del motivo que la llevó a reaccionar de forma impulsiva. “Si hay una persona que más mía aquí es La Perversa. El que se meta con ella va a tener problemas conmigo porque yo siempre la voy a defender”, advirtió.

Pocas horas después, La Benítez reaccionó en su cuenta de Instagram, aceptando las disculpas de La Insuperable, dando por concluido el conflicto entre ambas que también involucró a La Perversa. A la vez que, también extendió disculpas a la Insuperable si esta pensaba que le había faltado, dejando claro que esta no fue su intención, aunque no dejó a un lado la responsabilidad que carga su excompañera por la amenaza que hizo durante la pelea.