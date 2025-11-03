Angelynn "Angie" Mock, expresentadora de noticias, es acusada de apuñalar mortalmente a su madre

La expresentadora de noticias Angelynn "Angie" Mock, de 47 años, quien trabajó en Fox 2 News en St. Louis, fue arrestada tras presuntamente apuñalar mortalmente a su madre, Anita Avers, de 80 años.

Según el Departamento de Policía de Wichita, cuando los agentes llegaron a la casa en Wichita, Kansas, a las 7:50 am del viernes, encontraron a Mock afuera con cortes en las manos.

Avers fue hallada en su cama con múltiples heridas de arma blanca y posteriormente llevada de urgencia a un hospital cercano, donde fue declarada muerta.

Mientras que Kock se encuentra en la cárcel del condado de Sedgwick acusada de asesinato en primer grado con una fianza de un millón de dólares después de llamar a las autoridades y afirmar por teléfono que "apuñaló a su madre para salvarse".

De acuerdo con la cadena, Mock fue conductora de la emisión matutina de FOX 2 en St. Louis desde 2011 hasta 2015.