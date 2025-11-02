“Super Sentai”, la serie japonesa que fue inspiración de los Power Rangers, finalizará tras 50 años

La franquicia japonesa de superhéroes “Super Sentai”, llegaría a su fin tras finalizar tras 50 años de emisión continua, de acuerdo a la agencia de noticias Kyodo News.

De acuerdo con una fuente de Kyodo News, el final de “Super Sentai” se debe a “ingresos insuficientes” de los productos relacionadoseventos derivados y las adaptaciones cinematográficas, en comparación con los costes de producción.

La última serie se titula “No. 1 Sentai Gozyuger”, y se emite actualmente en la cadena TV Asahi. Está previsto que llegue a su fin el año que viene.

Video Nuevo tráiler de la película "No.1 Sentai Gozyuger: TegaSword of Resurrection"



“Himitsu Sentai Gorenger”, distribuida en el extranjero como “Five Rangers”, comenzó a emitirse en 1975 como la primera serie de la franquicia, con cinco héroes conocidos por llevar su propio color.

Cada episodio de Super Sentai suele incluir una escena de combate final en la que los rangers se transforman de humanos de aspecto normal en superhéroes listos para la batalla.

A partir de 1979 se emitieron nuevas entregas a un ritmo de una al año, con un total de 49 producidas, incluida la más reciente.

CONEXIÓN CON LOS POWER RANGERS

Power Rangers

A principios de la década de 1990, de la mano del empresario Haim Saban, se estrenó la popular serie infantil “Power Rangers”, usando material fílmico de Super Sentai y adaptando sus personajes para la audiencia estadounidense.

La primera serie Super Sentai en ser adaptada en Power Rangers fue “Kyōryū Sentai Zyuranger”, tradición que se mantuvo vigente por 29 temporadas, hasta 2022.