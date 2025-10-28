Premios Soberano se transmitirá por Univisión por tercer año consecutivo

La Asociación de Cronistas de Arte (Acroarte) anunció la renovación de su acuerdo con la cadena hispana Univisión para la transmisión, por tercer año consecutivo, de la 41ª edición de los Premios Soberano, que se celebrará el miércoles 18 marzo de 2026.

Con este convenio, la premiación más importante del arte y la cultura dominicana amplía su proyección en Estados Unidos, al estar disponible también a nivel nacional a través de la plataforma de streaming ViX.

El vínculo entre Premios Soberano y Univisión se materializó en el 2024. El año se realizó una edición con invitados de lujo como la actriz Zoe Saldaña –reconocida con el Gran Soberano, máxima distinción de los galardones–, el artista mexicano Alejandro Fernández, la cantante chilena Miriam Hernández y el salsero boricua Gilberto Santa Rosa.

La periodista Marivell Contreras, presidenta de Acroarte, resaltó que este acuerdo supone un compromiso ineludible con la diáspora en Estados Unidos y Puerto Rico.

“Es una nueva oportunidad para celebrar lo mejor del arte y la cultura dominicana; renovar nuestra alianza con Univisión es mucho más que un acuerdo: es una forma de seguir conectando con nuestra gente, especialmente con los dominicanos que viven fuera del país. El año pasado vimos cómo los premios despertaron emociones profundas en la diáspora y es importante para nuestra entidad que esa alegría continúe y llegue aún más lejos”.

Los Premios Soberano, que cuentan con el copatrocinio de Cervecería Nacional Dominicana, se llevarán a cabo en la referida fecha a partir de las 7:00 de la noche en la sala Carlos Piantini del Teatro Nacional, cuando se entregarán las estatuillas a los artistas más destacados en los renglones cine, comunicación, música y artes escénicas.

“Este acuerdo afianza la proyección internacional que hemos venido construyendo para esta premiación desde el 2024”, expresó César Suárez Jr., productor general de la gala.

“Contar nuevamente con Univisión y con la plataforma ViX nos permite llevar el talento dominicano a millones de espectadores dentro y fuera del país. Es un acuerdo que amplifica nuestra voz, la del arte y la cultura dominicana, y que consolida los Soberano como un evento de referencia en toda la comunidad hispana”.

“Es un honor seguir respaldando una premiación que celebra el talento, la creatividad y la identidad de ese gran pueblo”, afirmó Ignacio Meyer, presidente de TelevisaUnivisión US Networks, quien puntualizó que “con esta alianza, reafirmamos nuestro compromiso de ofrecer a las audiencias hispanas contenidos que enaltezcan nuestras raíces y reconozcan el aporte de la República Dominicana al panorama cultural latino. Estos galardones son un símbolo de excelencia, y nos enorgullece ser parte de su proyección internacional”.

La ceremonia de Premios Soberano es el evento de mayor audiencia en República Dominicana, una gala que reconoce lo mejor de lo nuestro desde 1985.