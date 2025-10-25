Fallece June Lockhart, protagonista de 'Lassie' y 'Perdidos en el espacio'

June Lockhart, quien se convirtió en una figura materna para una generación de televidentes, ya sea en casa en “Lassie” o en la estratosfera en “Perdidos en el espacio”, falleció. Tenía 100 años.

Lockhart murió el jueves por causas naturales en su casa de Santa Mónica, dijo el sábado el portavoz de la familia, Lyle Gregory, amigo de 40 años.

“Estuvo muy contenta hasta el final, leyendo el New York Times y el LA Times todos los días”, dijo. “Para ella era muy importante mantenerse al tanto de las noticias del día”.

Hija del prolífico actor Gene Lockhart, Lockhart interpretó con frecuencia papeles de ingenua cuando era joven actriz de cine. La televisión la convirtió en una estrella.

De 1958 a 1964, interpretó a Ruth Martin, quien crio al huérfano Timmy (Jon Provost), en la popular serie de CBS "Lassie". De 1965 a 1968, viajó a bordo de la nave espacial Júpiter II como madre de la familia Robinson en la divertida aventura de CBS "Perdidos en el espacio".

Sus representaciones de madres cálidas y compasivas la hicieron querer por los jóvenes espectadores y, décadas después, los baby boomers acudieron en masa a las convenciones de nostalgia para conocer a Lockhart y comprar sus fotos autografiadas.

Fuera de la pantalla, insistió Lockhart, ella no se parecía en nada a las mujeres que retrataba.

“Debo citar a Dan Rather”, dijo en una entrevista de 1994. “Puedo controlar mi reputación, pero no mi imagen, porque mi imagen es cómo me ves.

Me encanta el rock and roll e ir a conciertos. He conducido tanques del ejército y volado en globos aerostáticos. Y practico ala delta, esos sin motor. Hago muchas cosas que no van con mi imagen.

Al principio de su carrera, Lockhart apareció en numerosas películas. Entre ellas: "Todo esto y el cielo también", "Adán tuvo cuatro hijos", "El sargento York", "La señorita Annie Rooney", "Por siempre y un día" y "Encuéntrame en San Luis".

También hizo “Son of Lassie”, la secuela de 1945 de “Lassie, Come Home”, interpretando la versión adulta del papel creado por Elizabeth Taylor.

Nueva vida en la televisión

Cuando su carrera cinematográfica de adulta decayó, Lockhart se pasó a la televisión, apareciendo en dramas en vivo desde Nueva York y en programas de concursos y entrevistas. Fue la tercera actriz en interpretar a la protagonista femenina de "Lassie" en televisión, después de Jan Clayton y Cloris Leachman. (Provost había reemplazado a la estrella infantil original de la serie, Tommy Rettig, en 1957).

Lockhart habló con franqueza sobre su coprotagonista canina: "Trabajé con cuatro Lassie. Solo había una Lassie principal a la vez. Luego había una perra que corría, otra que peleaba y una perra que hacía de suplente, porque solo los humanos pueden trabajar 14 horas al día sin necesitar una siesta".

Lassie no era especialmente amigable con nadie. Estaba completamente concentrada en las zapatillas.

Después de seis años en el entorno rural de “Lassie”, Lockhart se mudó al espacio exterior y se embarcó en el papel de Maureen Robinson, la sabia y tranquilizadora madre de una familia que parte en un vuelo de cinco años a un planeta lejano en “Perdidos en el espacio”.

Tras el sabotaje de su misión por parte de un compañero de viaje, el siniestro Dr. Zachary Smith (Jonathan Harris), el grupo viaja de planeta en planeta, encontrándose con criaturas extrañas y situaciones casi catastróficas que obligaron a los espectadores a sintonizar la serie la semana siguiente para enterarse de la huida. A lo largo de los tres años que duró la serie, la Sra. Robinson ofreció consuelo y una porción de su "pastel espacial".

Al igual que con “Lassie”, a Lockhart le gustó trabajar en “Perdidos en el espacio”: “Era como ir a trabajar a Disneylandia todos los días”.

“Tan inteligente, ágil y divertida: llenó sus 100 años de curiosidad, risas y rock and roll”, publicó en Facebook Angela Cartwright, quien interpretó a su hija en “Perdidos en el espacio”. “Solo puedo imaginarla sintiéndose como en casa al dejar este planeta y adentrarse en las estrellas”.

Bill Mumy, quien interpretó a su hijo en la película, publicó en redes sociales: «Una mujer única, talentosa, protectora, aventurera y sin concesiones. Lo hizo a su manera. June siempre será una de mis mamás favoritas».

En 1968, Lockhart se unió al elenco de “Petticoat Junction” para las dos últimas temporadas de la comedia rural, interpretando a la Dra. Janet Craig.

Un poco de todo

Lockhart se mantuvo activa mucho después de "Perdidos en el espacio", apareciendo a menudo en episodios de televisión, así como en papeles recurrentes en la telenovela diurna "General Hospital" y las telenovelas nocturnas "Knots Landing" y "The Colbys". Sus créditos cinematográficos incluyen "The Remake" y la película animada "Bongee Bear and the Kingdom of Rhythm", en la que prestó su voz a Mindy the Owl.

También usó su propio pase de prensa para asistir a conferencias de prensa presidenciales, narró concursos de belleza y desfiles navideños y realizó giras con las obras “Steel Magnolias”, “Bedroom Farce” y “Once More with Feeling”.

“Su verdadera pasión era el periodismo”, dijo Gregory. “Le encantaba ir a las salas de prensa de la Casa Blanca”.

A Lockhart le gustaba contar la historia de cómo se conocieron sus padres, diciendo que fueron contratados por separado para una producción itinerante patrocinada por el inventor Thomas A. Edison y decidieron casarse durante una parada en Lake Louise, Alberta.

Su hija nació el 25 de junio de 1925 en la ciudad de Nueva York. La familia se mudó a Hollywood diez años después, y Gene Lockhart trabajó ininterrumpidamente como actor de reparto, generalmente en papeles paternales, a veces como villano. Su esposa, Kathleen, aparecía con frecuencia con él.

La joven June debutó en el escenario a los 8 años, bailando en un ballet infantil en la Ópera Metropolitana. Su primera aparición en el cine fue un pequeño papel en "Un cuento de Navidad" de 1938, interpretando a la hija de Bob Cratchit y su esposa, interpretados por sus padres.

Se casó y se divorció dos veces: con John Maloney, médico, padre de sus hijas Anne Kathleen y June Elizabeth; y con el arquitecto John C. Lindsay.

A lo largo de su carrera posterior, Lockhart estuvo asociada en la mente del público con "Lassie".

Aunque a veces se burlaba del programa, admitió: «Qué maravilloso que en una carrera haya un papel por el que se te conoce. Muchos actores trabajan toda su vida y nunca tienen un papel que sea realmente suyo».