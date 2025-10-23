Gaby Spanic es expulsada de reality brasileño por “abofetear” a otra participante

Gaby Spanic fue expulsada del reality brasileño “A Fazenda 17” (“La Granja VIP”), del canal Record, por abofetear a otra participante, la modelo Tamires Assis.

Según el medio O Globo, Spanic llamó a Tamires al centro de la sala por 10 minutos en la dinámica conocida como “Lavação de roupa suja” (“Lavado de ropa sucia”), donde le propinó la cachetada “planeada”.

El objetivo de la actriz venezolana era quejarse de la “permisividad selectividad” de la producción con los episodios de violencia que habían ocurrido dentro del programa durante el discurso que preparó con el conocimiento de su compañera, quien desconocía que la protesta terminaría con un golpe en la cara.

“Muchas personas se estarán preguntando por qué llamé aquí a Tamires. Antes que nada, soy una mujer que viene de otro país, me han acontecido muchas cosas aquí, también en mi vida, no es momento de hablar de mí, sino para hablar de ella, me han hecho bullying por mi manera de hablar, he recibido agresión por parte de un agresor, que gracias a la multitud de Brasil, que ya no aguanta más violencia, el público no quiere más violencia. Y yo sé que esto es un reality show, yo sé que hay que hacer show, que hay que hacer cosas, pero yo no comparto eso, yo comparto más con hablar con la verdad, hablar con el corazón y decir la verdad”, expresó Spanic.

La protagonista de “La Usurpadora” expresó su descontento ante los ataques que enfrentaba Tamires desde el inicio de la competencia y por los cuales no impusieron ningún castigo.

Tamires había sido agredida por Fernando Sampaio, quien le lanzó un vaso de agua en la cara y posteriormente fue eliminado por decisión del público, y por Martina, quien le arrojó crema corporal en la cara.