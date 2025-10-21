Premios Soberano 2026 se celebrarán el miércoles 18 de marzo

La Asociación de Cronistas de Arte (Acroarte) anunció que la 41.ª edición de los Premios Soberano se celebrará el miércoles 18 de marzo de 2026, en la Sala Carlos Piantini del Teatro Nacional Eduardo Brito, de Santo Domingo.

Esta nueva edición de la premiación más importante del arte y la comunicación dominicana contará con la producción general de César Suárez Jr. y el copatrocinio oficial de Cervecería Nacional Dominicana.

La escritora y gestora cultural Marivell Contreras, presidenta de Acroarte, destacó la importancia que le da esta institución a la transparencia durante los procesos de evaluación, selección y nominación de estos premios, creados en el 1985 a través de “los distintos jurados que conforman Premios Soberano los cuales tienen conciencia de su responsabilidad personal y profesional en este aspecto tan importante. Cada selección debe reflejar el mérito, el trabajo constante y el impacto de nuestros artistas. Nuestra misión es garantizar que cada edición sea más justa, inclusiva y representativa del arte nacional”, expresó.

La edición 2026 promete un despliegue de creatividad, talento y emotividad que celebrará lo mejor del arte nacional, con la participación de destacadas figuras del espectáculo, presentaciones artísticas de alto nivel y momentos inolvidables que honran el legado de la cultura dominicana.

