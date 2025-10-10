Muere Carlos Barbosa, icónico actor colombiano

Carlos Barbosa, uno de los más icónicos actores de la televisión colombiana, conocido por series y telenovelas como "La saga" y "El capo", murió el jueves tras padecer un mieloma múltiple, un tipo de cáncer que afecta a las células plasmáticas. Tenía 81 años de edad.

La noticia, confirmada por Miriam Bohórquez, actriz y esposa del intérprete, fue difundida en las redes sociales de "La red", de Caracol Televisión.

El actor colombiano, nacido en la ciudad de Cali el 15 de enero de 1944, desarrolló una trayectoria en el teatro, la televisión y el cine colombiano.

Aunque su formación académica inicial fue en Arquitectura, carrera que cursó en la Universidad del Valle en Cali, desde sus años universitarios mostró una fuerte inclinación por las artes escénicas.

Otras producciones emblemáticas en las que participó son "La saga, negocio de familia", "Vuelo secreto", "El divino", "El clon", "Bermúdez", "Bolívar soy yo" y "Los cuervos".