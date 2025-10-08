Telemundo cancela a Myrka Dellanos

Myrka Dellanos fue despedida de Telemundo, cadena donde laboraba como presentadora en el programa “La mesa caliente”.

Igualmente, la periodista de entretenimiento Jessica Maldonado también fue parte de la ola de recortes en la cadena de televisión.

“Myrka es una personalidad televisiva de gran talento, conocida por su profesionalismo y dedicación. Agradecemos sus contribuciones al programa desde su estreno, lo que contribuyó a posicionarlo como uno de los programas de entrevistas más importantes de la televisión en español. Le deseamos a Myrka mucho éxito en sus futuros proyectos”, dijo un portavoz de Telemundo a Deadline.

Myrka era una de la panelista del programa de entrevista, que se estrenó en 2022, junto a otras mujeres como Giselle Blondet, Verónica Bastos y Alix Aspe, esta última salió de la televisora un año después.

Sobre la periodista se informó lo siguiente: "Jessica Maldonado ya no será parte del programa de Telemundo, Al Rojo Vivo . Jessica es una respetada y valiosa reportera de entretenimiento, reconocida por su talento y el compromiso que siempre ha demostrado en sus reportajes para Al Rojo Vivo . Le agradecemos sus aportes significativos a la cadena y deseamos continuo éxito en su carrera", expresó Telemundo en una declaración enviada a People en Español.

Maldonado también formó parte años atrás del programa “El gordo y la flaca” de Univisión.