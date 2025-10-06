Merenglass pone el broche de oro en la final de "La casa de los famosos" en México

El grupo Merenglass, embajadores del merengue dominicano en México, fue el encargado de cerrar con broche de oro la gran final de "La Casa de los Famosos México", con una presentación que llenó de energía, ritmo y alegría el escenario del famoso reality.

Durante la gala, Merenglass interpretó algunos de sus temas más populares como “La mujer del pelotero”, “La vaca” y “El bombero”, contagiando de entusiasmo tanto al público presente como a los millones de espectadores que siguieron la transmisión en vivo.

La agrupación, liderada por Ramón Glass (Merenglass), reafirmó su posición como uno de los máximos exponentes del merengue en el mundo latino.

Uno de los momentos más virales de la noche fue cuando, junto a los finalistas y ganadores del reality, Merenglass interpretó en televisión el paso oficial de su nuevo tema: “El Baile de la iguana”, un tema divertido y 100% bailable.