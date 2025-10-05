Una boda de telenovela: Juan Osorio se casa con Eva Daniela, una actriz 38 años menor que él

El productor Juan Osorio, de 68 años, se casó este sábado con la actriz Eva Daniela, de 30, en una hacienda cercana a León, Guanajuato, México.

La pareja se dio el "sí, aceptó" en una boda de telenovela donde estuvieron reconocidos actores como Catherine Siachoque, Miguel Varoni, Sabrina Seara, Daniel Elbittar y Livia Brito, quienes formaron parte de una lista de más de 120 invitados.

El cantante Emilio Osorio, el hijo que Juan Osorio comparte con Niurka Marcos, también sorprendió a su padre y a su madrastra con una serenata de su tema 'Sí o sí'.

También disfrutaron a ritmo de 'Volare', de los Gipsy Kings, y tuvieron un romántico baile con la canción 'Destino o casualidad' de Melendi.

La cobertura de la ceremonia estuvo a cargo de Televisa Espectáculo, la casa laboral de Juan Osorio, donde han mostrado al público imágenes de la celebración.

En una entrevista, Eva Daniela confesó que nunca antes había usado un vestido de novia, ni para interpretar un personaje. Ella optó por un diseño moderno y sofisticado de la boutique Elybride para ese día especial.

Los ahora esposos se comprometieron en octubre de 2024 frente a la imagen de la Virgen de Guadalupe en la Ciudad de México.

Según Univision, la chispa entre ellos se encendió durante un casting para la telenovela que Juan Osorio produjo, titulada '¿Qué le pasa a mi familia?'. Eva Daniela, quien en ese entonces tenía 26 años, cautivó al productor con su actitud y talento, por lo que no dudó en ofrecerle un papel en la producción y su química fue instantánea.