Bad Bunny responde a quienes criticaron el anuncio de la NFL sobre su actuación en el Super Bowl

Bad Bunny apareció anoche en televisión como el primer presentador de la nueva temporada de “Saturday Night Live”, donde inició con su monólogo en español expresando su emoción tras ser confirmado como el protagonista del espectáculo de medio tiempo del Super Bowl 2026.

Luego, habló en inglés para responder a quienes criticaron el anuncio sobre la próxima actuación musical en el juego de la NFL: "Si no entendiste lo que acabo de decir, tienes cuatro meses para aprender".

Asimismo, el artista se burló de Fox News diciendo que sus periodistas estaban "contentos" con su elección tras estos haberse referido a él de manera irónica: "Bad Bunny es mi músico favorito, y debería ser el próximo presidente".

El cantante afirmó que estuvo ocupado realizando sus 31 funciones de su residencia en el Coliseo de Puerto Rico José Miguel Agrelot y que tuvo que ensayar coreografías "complicadas", bromeando sobre los videos virales donde se evidencia su dificultad para el baile.