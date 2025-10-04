Bad Bunny dará inicio a la temporada 51 de 'SNL' con un grupo de nuevos miembros del elenco

¡En vivo desde Nueva York! Es una nueva temporada de "SNL", con caras frescas y familiares.

Después de una temporada número 50 llena de fanfarria celebrando el pasado, "Saturday Night Live" mira hacia el futuro con un elenco que incluye cinco nuevos músicos destacados. En cuanto a los primeros anfitriones de alta potencia, nada menos que Bad Bunny comienza las cosas el sábado.

La superestrella de la música está teniendo lo que solo se puede describir como una semana enorme: en otro momento de inicio, ha sido anunciado como cabeza de cartel para el espectáculo de medio tiempo del Super Bowl.

Bad Bunny también viene de una residencia histórica en Puerto Rico, que termina el sábado. En su segundo concierto como anfitrión de "SNL", se le unirá la invitada musical Doja Cat, haciendo su debut en ese papel.

Lo seguirán en las semanas siguientes Amy Poehler y Sabrina Carpenter. Los tres fueron lo más destacado de las celebraciones de la temporada número 50, con Bad Bunny actuando en el "SNL50: The Homecoming Concert" y también sirviendo como el último invitado musical de la temporada.

La alumna de SNL, Poehler, en su segundo concierto como anfitriona en solitario, será la presentadora del episodio del 11 de octubre junto con la primera invitada musical Role Model. Su episodio se emitirá 50 años después del día del primer episodio de "Saturday Night Live", en octubre. 11, 1975.

Carpenter, que fue una gran atracción de las celebraciones del aniversario, está haciendo doble deber como anfitrión e invitado musical en octubre. 18.

El elenco renovado viene tras varias salidas de alto perfil, incluidos Ego Nwodim y Devon Walker. Ben Marshall, ya escritor de "SNL", se convierte en un jugador destacado, junto con los recién llegados Tommy Brennan, Jeremy Culhane, Kam Patterson y Veronika Slowikowska.

Nwodim, Walker, Emil Wakim y Michael Longfellow confirmaron el mes pasado en sus cuentas de redes sociales que están dejando el programa. Varios medios de comunicación informaron que el pilar del reparto, Heidi Gardner, también se iba del programa, pero ni Gardner ni NBC lo han confirmado públicamente.

El programa se llevó 12 Emmy el mes pasado por su temporada número 50 y programación de aniversario, incluido un premio al especial de variedades sobresaliente.

"Obtuve este premio por primera vez hace 50 años, en 1975, dijo Michaels, aceptando el Emmy, y agregó que no soñaba con hacer el mismo programa durante los próximos 50 años.