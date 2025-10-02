"Fuera de liga" regresa el 5 de octubre a Digital 15
Esta nueva entrega de 13 capítulos cuenta con la producción general de José Ceballos.
La segunda temporada del espacio “Fuera de Liga”, de la comunicadora Verónica Batista, se estrena el próximo domingo 5 de octubre por Digital 15 a las 12:00 del mediodía.
Esta nueva entrega de 13 capítulos cuenta con la producción general de José Ceballos, uno de los creativos de la nueva generación de mayor respeto y valoración, por su entrega y dedicación en cada uno de sus trabajos.
Por su lado, Verónica Batista, conductora y productora ejecutiva del programa, promete una segunda temporada diferente y entrevistas con los principales protagonistas del baseball, entre ellos Junior Caminero y Rodney Linares.
En la actualidad Verónica Batista es una de las figuras emergentes de la comunicación de mayor reconocimiento y popularidad y forma parte del staff de conducción de "De Extremo a Extremo".