"Fuera de liga" regresa el 5 de octubre a Digital 15

La segunda temporada del espacio “Fuera de Liga”, de la comunicadora Verónica Batista, se estrena el próximo domingo 5 de octubre por Digital 15 a las 12:00 del mediodía.

Esta nueva entrega de 13 capítulos cuenta con la producción general de José Ceballos, uno de los creativos de la nueva generación de mayor respeto y valoración, por su entrega y dedicación en cada uno de sus trabajos.

Por su lado, Verónica Batista, conductora y productora ejecutiva del programa, promete una segunda temporada diferente y entrevistas con los principales protagonistas del baseball, entre ellos Junior Caminero y Rodney Linares.

En la actualidad Verónica Batista es una de las figuras emergentes de la comunicación de mayor reconocimiento y popularidad y forma parte del staff de conducción de "De Extremo a Extremo".