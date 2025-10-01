Jochy Santos recibe reconocimiento del Senado por sus 50 años de trayectoria en los medios de comunicación

El Senado de la República reconoció este miércoles al veterano locutor y presentador José Luis de los Santos Marte (Jochy Santos), por sus 50 años de trayectoria en los medios de comunicación y sus aportes al arte y la cultura de la República Dominicana.

La Cámara Alta aprobó a unanimidad una resolución presentada por el senador de Santiago Rodríguez, Antonio Marte, tras ser evaluada por la Comisión Permanente de Cultura.

El acto, celebrado en el Salón Reynaldo Pared Pérez, estuvo encabezado por el vicepresidente del Senado, Pedro Catrain, quien destacó la capacidad de Santos para llevar alegría y entretenimiento de calidad al pueblo dominicano.

“El Senado se enorgullece de reconocer a una figura de tanta valía, que con su talento no sólo lleva entretenimiento, sino que también dignifica la cultura dominicana”, expresó Catrain.

Durante la ceremonia, el senador Antonio Marte resaltó el carisma y la influencia positiva de Jochy Santos en la comunicación nacional.

Jochy Santos cuando agradecía el reconocimiento por parte de los senadores dominicanos.

“Eres un hombre valioso, que no utiliza los medios para hacer daño. Simplemente transmites alegría, paz y tranquilidad a tus espectadores, y por eso te exhorto a seguir así, porque lo estás haciendo bien”, manifestó el legislador.

El homenajeado, visiblemente emocionado, agradeció al Senado y dedicó el reconocimiento a su familia, a sus compañeros de trabajo y a su público.

"Me siento contento, feliz de vivir este momento tan importante. Gracias a todos”, dijo Santos.

CINCO DÉCADAS DE CARRERA

Nacido en el sector San Juan Bosco de Santo Domingo, Jochy Santos inició su carrera en 1975 como cronista de arte y locutor en programas radiales, donde pronto destacó por su versatilidad y cercanía con la audiencia.

También asistieron periodistas, cantantes y destacadas figuras del espectáculo, quienes aplaudieron la distinción a una de las figuras más queridas del entretenimiento nacional.

En representación del Senado estuvieron presentes, además de Pedro Catrain y Antonio Marte, los senadores Ramón Rogelio Genao, Franklin Romero y Eduard Alexis Espiritusanto, junto con la diputada y comunicadora Selinée Méndez.

Jochy Santos junto a familiares, amigos y senadores presentes en el homenaje este 1 de octubre 2025.

Un paradigma de la comunicación

Con este reconocimiento, el Congreso Nacional reafirma la importancia de la trayectoria de Jochy Santos, cuya carrera se ha convertido en referencia para las presentes y futuras generaciones de comunicadores en la República Dominicana.

“Jochy Santos es un paradigma de la comunicación dominicana, una figura que ha sabido combinar humor, respeto y creatividad, marcando un legado en la radio, la televisión y la cultura popular”, puntualizó el Senado en la resolución aprobada.

Con el paso de los años se consolidó como una de las voces y rostros más influyentes de la televisión dominicana, participando en espacios emblemáticos como El Show de la Noche, El Show del Mediodía, Botando el Golpe, El Mismo Golpe con Jochy, Divertido con Jochy y Es Temprano Todavía.

Su talento no se limitó a la conducción: también se desarrolló como actor, comediante y cantante, con participaciones en películas como Negocios son Negocios, Playball, Girasol y El Plan Perfecto. Además, compuso e interpretó temas populares como La Misma Pela y El Baile del Pollo, que ampliaron aún más su alcance entre el público.

El comunicador estuvo acompañado en la ceremonia por sus hijos Ricardo y Eduardo Santos, sus hermanos Helder y Carlos, así como por la productora Edilenia Tactuk, el comunicador Albert Mena y su amiga Noemí Herrera.