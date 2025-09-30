Figuras de la tele dominicana: casi veinte mujeres se van de la pantalla chica en el siglo XXI

La magia de la televisión ha perdido en el siglo XXI el encanto y el talento de rostros femeninos que les regalaron a los dominicanos entretenimiento y carisma. La más reciente en despedirse fue Pamela Sued, quien después de casi una década al frente de “Pamela todo un show”, anunció el cierre de su espacio.

Antes tomaron la decisión Magnolia Kasse, Ibelka Ulerio, Yubelkis Peralta, Hony Estrella, Karina Larrauri, Nashla Bogaert, Iamdra Fermín, Tania Báez, Georgina Duluc, Zoila Luna, Dafne Guzmán, Nikauly de la Mota, Gianni Paulino, entre otras.

El próximo domingo 28 de septiembre será la última vez que los televidentes esperarán las entrevistas dinámicas y la energía que durante nueve años Pamela Sued conquistó las noches dominicales.

“Me despido de esta etapa, pero no de ustedes. Porque lo que dejamos aquí, lo que vivimos juntos, eso se queda para siempre”, expresó Sued en una publicación en sus redes sociales.

El programa, transmitido por Color Visión, canal 9, nació en marzo de 2016 como un “late night” de fin de semana, después de que Pamela ya había probado su temple en producciones diarias como Con Freddy y punto (2004-2011) y Sigue la noche (2011-2016).

“Gracias totales! Celebro junto a ustedes el cierre de un ciclo hermoso. Ha sido más que un placer acompañarles en estos casi 10 años @todounshowtv. Brindo por todo lo vivido y por todo lo que nos falta por vivir. Sintonicen. Los amooo”, posteó Sued en Instagram el domingo previo a su último programa.

Con ella se suman a la lista de comunicadoras que alguna vez acompañaron los hogares desde la televisión y que ahora, en otros formatos, continúan reinventándose.

Magnolia Kasse, a la izquierda, cuando era parte del programa "El mangú de la mañana", por el canal 4. En la foto junto a Denisse Larrauri, Diana Filpo, Alex Santiago, Martha Cabral y Samir Saba.ARCHIVO LD

A principios de 2025, lo hizo Magnolia Kasse, quien había regresado a la pantalla en el programa “El mangú de la mañana”, de RTVD, canal 4. De allí también salió por un tema de asunto mayor la joven Martha Cabral.

Magnolia venía con una amplia trayectoria en la pantalla chica. En febrero del 2019 su programa “Tras el escenario” se dejó de emitir por Color Visión de 5:00 a 6:00 de la tarde luego de dos años. Luego de permanecer un tiempo fuera volvió a través de RTVD.

Otro nombre es el de Yubelkis Peralta. De ser una “chica extrema” a convertirse en una figura empresarial, ella ha sabido adaptarse a los nuevos formatos de comunicación.

Su trayectoria en la televisión inició en el grupo de Medios Telemicro, donde formó parte de programas como “Héctor y la Maquinaria” y “La Opción de las 12”. Más adelante se mudó a Sábado Extraordinario, hasta dar el salto que la colocó frente al público de lunes a viernes en “De Extremo a Extremo”.

Hony Estrella es figura de la televisión dominicana.Foto: Instagram

La siguiente comunicadora que decidió salir de la televisión hace un tiempo fue Hony Estrella. Sin embargo, en los últimos años brilló en los Premios Soberano, donde fungió como presentadora dos veces consecutivas.

Hony inició su perfil mediático cuando se integró a los programas de Jochy Santos, convirtiéndose en copresentadora de “El Mismo Golpe” y “Divertido con Jochy”, dos espacios que la proyectaron. También fue parte del elenco de programas como “¡Ahora es!”, “Más Roberto”, Vale por Tr3s” y “Sábado Extraordinario”.

En 2021, Hony se unió al programa “Esto No Es Radio”, donde se destacó por su opinión directa hasta su salida en junio de 2024.

Pero lo suyo no se limita a hablar frente a un micrófono. En buen dominicano, Hony canta, baila y hasta se “despatilla”, y es que su talento también se ha dejado sentir en la actuación, participando en películas y obras de teatro dominicanas.

Sergio Carlo y Karina Larrauri.Foto: fuente externa

En tanto, hablar de Karina Larrauri es repasar una carrera tan amplia como versátil dentro de los medios de comunicación.

Su nombre está ligado a la conducción y producción de programas de televisión y radio, además de incursiones en cine, teatro y comerciales que la han convertido en una figura respetada.

Aunque hoy la comunicación es su sello más visible, su primera pasión fue la psicología, carrera que estudiaba cuando se le presentó la oportunidad de trabajar al lado de Freddy Beras Goico.

En la televisión, se le recuerda por propuestas como “Grandiosas”, “Lunatik” y “12 y 2”, espacios donde su estilo la distinguió entre las comunicadoras de su generación.

Actualmente, Karina continúa a través del programa radial Matutino 91.

Nashla Bogaert, una protagonista de la televisión dominicana en este siglo.

Nashla Bogaert es una artista integral que ha sabido moverse con soltura entre la televisión, el cine y la producción. Su talento la convirtió en una de las figuras más completas del entretenimiento dominicano.

Su primera gran oportunidad llegó tras participar en un casting para el programa Divertido con Jochy. Allí, en busca de un nuevo talento, Nashla se enfrentó a fuertes candidatas, y resultó ganadora. Ese triunfo fue el inicio de once años como presentadora.

Con el tiempo, amplió sus horizontes y, junto a su esposo, fundó en 2014 la productora Cacique Films.

La televisión también volvió a tenerla como protagonista, esta vez desde la producción, al ser parte de la versión local de uno de los formatos internacionales más exitosos: Dominicana’s Got Talent.

Como actriz y bailarina, ha brillado en películas como “Código Paz”, “Colao”, “Hotel Coppelia” y muchas más.

Iamdra Fermín dejó su nombre inscrito en la televisión dominicana.GLAUCO MOQUETE/LISTÍN DIARIO

La televisión dominicana la vio crecer, literalmente. Iamdra Fermín fue una niña que encontró en la pantalla chica su espacio natural, y el público la acompañó en cada etapa de su evolución.

Desde los días de “Topi Topi”, pasando por “Iamdra Full”, en Teleantillas, y luego el de mayor madurez, “Iamdra”, logró conectar con generaciones enteras de jóvenes que encontraron en ella una amiga auténtica.

Su salida de la televisión local fue el cierre de una etapa dorada, pero no de su vínculo con la comunicación.

Iamdra es madre y esto no la detuvo, es creadora de contenido y ha construido una sólida comunidad en redes sociales donde comparte temas de maternidad, estilo de vida y reflexiones cotidianas.

De vez en cuando, regresa a la televisión en apariciones especiales, como en “El Show del Mediodía” o en entregas como “Pequeños Grandes Talentos”.

Miralba Ruiz registra una época estelar en la televisión local.

El público dominicano conoció a Miralba Ruiz a través de la pantalla de Telemicro, canal 5, donde se destacó como conductora en “La Opción de las 12”. Allí pulió su estilo y ganó el cariño de la audiencia. Luego, decidió emprender su propio camino y apostar por un proyecto personal.

De esa inquietud nació “Muy Personal”, un espacio de entrevistas íntimas a destacadas figuras del arte y los medios, que se convirtió en una propuesta distinta dentro de la televisión dominicana.

El programa, transmitido por Telesistema, canal 11, se mantuvo vigente hasta el 31 de marzo de 2012. También se destacó en formatos de temporada como productora ejecutiva y conductora, entre ellos “Cuestión de peso” (2009), “El camión de tus sueños” (2011) y “Quítame 10 años” (2015).

Miralba asumió importantes funciones en escenarios de gran visibilidad como el Miss República Dominicana, los Premios Soberano y el Festival de Música Latina.

Su versatilidad también se refleja en la conducción de programas de temporada, así como en su trabajo como maestra de ceremonias en múltiples eventos de alto nivel.

Actualmente, mantiene vigente su perfil en plataformas digitales con su canal de YouTube, donde realiza entrevistas a figuras dominicanas, y, ¡sorpresa! Puedes verla en televisión con Miralba Multitasking, transmitido por Telesistema, canal 11.

A esta lista de rostros inolvidables también se suman Zoila Luna, Tania Báez, Nikauly de la Mota, Gianni Paulino y Georgina Duluc. Todas ellas, en su momento, le dieron color y estilo a la televisión dominicana, y todavía hoy son parte de las memorias que acompañan a quienes crecieron viéndolas.