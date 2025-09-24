En palabras de Jimmy Kimmel: Lo que dijo el presentador nocturno a su regreso de la suspensión

Jimmy Kimmel hizo un emotivo regreso a su programa nocturno el martes por la noche después de una suspensión de casi una semana por los comentarios que hizo después del asesinato del activista conservador Charlie Kirk.

Durante 16 minutos, Kimmel mezcló humor, mensajes directos y emoción para hablar de su suspensión, el apoyo que ha recibido y elogió a la viuda de Kirk.

Aquí se presentan siete momentos clave de su monólogo inicial, editados para mayor claridad y brevedad.

Kimmel habla sobre el apoyo que ha recibido

No sé quién tuvo unas 48 horas más raras. ¿Yo o el director ejecutivo de Tylenol? Ha sido abrumador. He tenido noticias de mucha gente en los últimos seis días. He tenido noticias de toda la gente del mundo en los últimos seis días; todos los que conozco me han contactado diez u once veces.

Personajes raros de mi pasado son emai, el tipo que me despidió de mi primer trabajo en la radio en Seattle (donde, por cierto, no salimos al aire esta noche). Lo siento, Seattle. Se llama Larry. En 1989, Larry intentó obligarme a hacer un programa llamado "Chistes por Donas", donde la gente llamaba con un chiste y yo les daba donas. Me negué. Y luego me burlé mucho de Larry por sugerirlo. Al final, Larry me despidió y tuve que volver a vivir con mis padres. Pero incluso él me escribió para animarme. Gracias, Larry, y quiero agradecer a todos los que se pasaron por el programa.

Algunos que quiero mencionar especialmente son mis compañeros presentadores de programas nocturnos, mi amigo Stephen Colbert. Él se encuentra en esta situación. Mis amigos Jon Stewart, Seth Meyers, Jimmy Fallon, John Oliver, Conan O'Brien, James Corden, Arsenio, Kathy, Wanda, Chelsea e incluso Jay (Leno) me contactaron. Tuve noticias de presentadores de otros países, de Irlanda y de Alemania. El chico de Alemania me ofreció trabajo.

¿Te lo imaginas?

Este país se ha vuelto tan autoritario que los alemanes dicen: "Vengan aquí. Suéltenlo". Mis ídolos de la infancia, Howard Stern y David Letterman, fueron muy considerados y amables, y me siento honrado de formar parte de un grupo de personas que sabe lo que implica hacer un programa como este. Y también quiero agradecerles a todos ustedes —de verdad que sí— que apoyaron nuestro programa, que se preocuparon lo suficiente como para hacer algo al respecto, para que sus voces se escucharan para que la mía también. Nunca lo olvidaré.

Kimmel habla del apoyo desde lugares sorprendentes

Kimmel: Y quizás, extrañamente, quizás, sobre todo, quiero agradecer a quienes no apoyan mi programa ni mis creencias, pero aun así apoyan mi derecho a compartirlas. Nunca me hubiera imaginado que, como Ben Shapiro, Clay Travis, Candace Owens, Mitch McConnell, Rand Paul, e incluso mi viejo amigo Ted Cruz, créanlo o no, dirían algo muy hermoso en mi nombre.

Clip de Ted Cruz: "Odio lo que dijo Jimmy Kimmel. Me alegra mucho que lo hayan despedido".

Kimmel: “Oh, espera, no, eso no... la otra parte”.

Clip de Ted Cruz: “Pero déjame decirte, si el gobierno se mete en el negocio de decir (diálogos) lo que puedes y no puedes decir, lo que los medios han dicho, te vamos a prohibir salir del aire si no dices lo que nos gusta, eso terminará mal para los conservadores”.

Kimmel: "No creo haber dicho esto antes, pero Ted Cruz tiene razón. Tiene toda la razón. Esto nos afecta a todos, incluso a él. Piénsenlo. Si Ted Cruz no puede hablar libremente, entonces no puede hechizar a los Pitufos.

Aunque no estoy de acuerdo con muchas de esas personas en la mayoría de los temas, algunas de las cosas que dicen incluso me dan ganas de vomitar. Se necesita valor para que se pronuncien en contra de esta administración. Lo hicieron, y merecen reconocimiento. Y gracias por decirles a sus seguidores que no se puede permitir que nuestro gobierno controle lo que decimos y lo que no decimos en televisión, y que tenemos que hacerle frente.

Kimmel habla sobre Charlie Kirk

Publiqué un mensaje en Instagram el día de su asesinato, enviando mi cariño a su familia y pidiendo compasión. Y lo decía en serio. Y lo sigo haciendo. Tampoco era mi intención culpar a ningún grupo específico por las acciones de lo que, obviamente, era una persona profundamente perturbada. Eso era justo lo contrario de lo que intentaba transmitir.

Pero entiendo que para algunos eso haya sido inoportuno o poco claro, o quizás ambas cosas. Y para quienes piensan que sí, señalen con el dedo, entiendo por qué están molestos. Si la situación fuera al revés, es muy probable que me hubiera sentido igual.

Tengo muchos amigos y familiares en el otro bando a quienes quiero y con quienes mantengo una relación cercana, aunque no coincidimos en absoluto en política. No creo que el asesino que disparó a Charlie Kirk represente a nadie. Era una persona enferma que creía que la violencia era la solución. Y nunca lo es.

Y además, egoístamente, soy una persona que recibe muchas amenazas. Recibo muchas amenazas horribles y aterradoras contra mi vida, mi esposa, mis hijos y mis compañeros de trabajo por lo que decido decir. Y sé que esas amenazas no vienen de la gente de derecha que conozco y quiero. Así que eso es lo que quería decir sobre ese tema.

Kimmel sobre la FCC y el presidente Brendan Carr

Quiero que piensen en esto: ¿Debería el gobierno regular qué podcasts pueden descargar las compañías de telefonía móvil y los proveedores de wifi para garantizar que sirvan al interés público? Les parece una locura, pero hace 10 años, Brendan Carr, presidente de la FCC, le decía a una empresa estadounidense: «Podemos hacerlo por las buenas o por las malas», y que estas empresas pueden encontrar maneras de cambiar, actuar y tomar medidas con respecto a Kimmel, o la FCC tendrá que hacer más trabajo por delante.

Además de ser una violación directa de la Primera Enmienda, no es una amenaza particularmente inteligente para hacer en público. Ted Cruz dijo que sonaba como un mafioso. Aunque no sé, si quieres oír a un jefe de la mafia lanzar una amenaza así, tienes que esconder un micrófono en una tienda de delicatessen y aparcar afuera en una camioneta con una grabadora toda la noche. Este genio lo dijo en un podcast.

Kimmel dice que Trump ha mejorado sus índices de audiencia

Casi da pena. Intentó, hizo todo lo posible por cancelarme. En cambio, obligó a millones de personas a ver el programa. Le salió el tiro por la culata. Quizás tenga que publicar los archivos de Epstein para distraernos de esto ahora.

La 'condición' de ABC para el regreso de Kimmel y el agradecimiento del presentador

Sé que mucha gente me ha preguntado si existen condiciones para mi regreso al aire, y las hay. Disney me ha pedido que lea la siguiente declaración y he aceptado hacerlo.

Allá vamos: para reactivar tu cuenta de Disney+ y Hulu, abre la aplicación Disney+ en tu televisor inteligente o dispositivo conectado al televisor. (risas)

He tenido la suerte de trabajar en una empresa que me ha permitido hacer el programa como queremos durante casi 23 años. He hecho casi 4000 programas en ABC. Y durante ese tiempo, quienes dirigen esta cadena me han permitido evolucionar y ampliar los límites de lo que antes era tradicional para un programa de entrevistas nocturno, incluso cuando les incomodaba, algo que hago a menudo.

Cada noche, han defendido mi derecho a burlarme de nuestros líderes y a defender temas que considero importantes, permitiéndome usar su plataforma. Y estoy muy agradecido por ello. Dicho esto, no me alegró que me sacaran del aire. No estuve de acuerdo con esa decisión y se lo dije, y tuvimos muchas conversaciones. Compartí mi punto de vista. Ellos compartieron el suyo. Lo hablamos y al final, aunque no tenían por qué hacerlo, realmente no tenían por qué hacerlo. Esta es una empresa gigante. Tenemos poca capacidad de atención, y yo soy una pequeña parte de Disney Corporation. Me dieron la bienvenida de nuevo al aire y se lo agradezco. Pero, lamentablemente, y creo que injustamente, esto los pone en riesgo.

Kimmel dice que hay que seguir el ejemplo de perdón de Erika Kirk

Hubo un momento el fin de semana, un momento muy hermoso. No sé si lo vieron. El domingo, Erika Kirk perdonó al hombre que disparó a su esposo. Lo perdonó. Ese es un ejemplo que debemos seguir.

Si crees en las enseñanzas de Jesús como yo, ahí estaba. Eso es todo. Un acto desinteresado de gracia, el perdón de una viuda afligida. Me conmovió profundamente. Y espero que conmueva a muchos. Y si hay algo que deberíamos sacar de esta tragedia para seguir adelante, espero que sea eso.