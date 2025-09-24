Kimmel regresa al 'late night' con un monólogo emotivo pero sin disculpas tras su suspensión

Jimmy Kimmel no se disculpó en su regreso a la televisión nocturna y, en un emotivo monólogo en el que pareció estar al borde de las lágrimas, dijo que no intentaba bromear sobre el asesinato del activista conservador Charlie Kirk . También rindió homenaje a la viuda de Kirk.

Para la tarde del miércoles, más de 12 millones de personas habían visto el primer programa de Kimmel tras una suspensión de casi una semana en YouTube. Normalmente, recibe alrededor de 1,8 millones de espectadores cada noche en televisión. Los índices de audiencia se publicarían más tarde ese mismo día.

En sus primeros comentarios públicos después de la suspensión, Kimmel no dudó en bromear sobre su frecuente oponente, el presidente Donald Trump, y le dio crédito por lo que se espera sea una bonanza de audiencia.

“Lo intentó”, dijo Kimmel. “Hizo todo lo posible por cancelar mi participación. En cambio, obligó a millones de personas a ver el programa. Le salió el tiro por la culata. Quizás tenga que publicar los archivos de Epstein para distraernos de esto ahora”.

Kimmel dijo: «Nunca fue mi intención restarle importancia al asesinato de un joven. No creo que tenga nada de gracioso». Añadió que la viuda de Kirk, Erika, realizó un «acto desinteresado de gracia» al perdonar públicamente al asesino de su marido.

“Éste es un ejemplo que debemos seguir”, dijo.

Añadió: «No creo que lo que voy a decir vaya a cambiar mucho las cosas. Si te gusto, te gusto. Si no, no te gusto. No me hago ilusiones de que voy a cambiar la opinión de nadie».

Andrew Kolvet, portavoz de Turning Point USA, la organización que fundó Kirk y que ahora dirige su viuda, publicó en X que el monólogo de Kimmel “no fue lo suficientemente bueno” y que necesitaba disculparse.

"Sí, Jimmy se emocionó", escribió Kolvet. "¿Y qué? Está emocionado por sí mismo porque casi arrasó con toda su carrera".

Mientras tanto, el comediante Ben Stiller publicó que fue un “monólogo brillante”.

El incidente desencadenó un debate nacional sobre la libertad de expresión y la capacidad de Trump para controlar las palabras de periodistas, comentaristas e incluso cómicos . En una publicación en redes sociales, el presidente criticó a ABC por el regreso de Kimmel y amenazó con una demanda.

Kimmel subió al escenario entre una larga ovación de pie y cánticos de "Jimmy, Jimmy". Un miembro del público, Walter Bates, comentó después de la grabación que la conversación de Kimmel sobre la viuda de Kirk fue "un momento muy conmovedor" que los emocionó mucho a él y a su esposa.