Laura Bozzo: “Mi lengua, mi corazón y mi mente son dominicanos”

Laura Bozzo expresó su deseo por participar en “La casa de Alofoke 2”.

A través de Instagram, la estrella de televisión se encuentra en una campaña por llamar la atención de Santiago Matías y ser seleccionada como una de las 20 participantes del reality que tendrá su segunda temporada a partir de octubre.

La presentadora peruana radicada en México afirmó que uno de sus sueños es trabajar en República Dominicana, donde tiene una gran cantidad de seguidores.

“En estos momentos, luego de algunos retoques en la cara, ando en un proceso de pasar de gusano a mariposa, entrenando y en un compromiso con Chile temporal. En medio de esto me llamó mi adorado @alofoke para invitarme a su casa, y yo que mi lengua, mi corazón y mi mente son dominicanos, acepté, sí quiero”, reveló Bozzo.

“Esta semana veremos todo, las fechas y demás. Ya verán quién es esta momia. Besos”, dijo.