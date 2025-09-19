Neida Sandoval: la hondureña que se ganó el corazón de los latinos en Estados Unidos

Pionera en los programas matutinos y en la creación de contenido informativo en redes sociales, Neida Sandoval es un referente del periodismo internacional, con más de 45 años de trayectoria. Era tímida y no eligió el periodismo, quería estudiar medicina.

Su primera oportunidad de estar en la pantalla llegó a sus manos mientras vendía cosméticos de marcas exclusivas en su país natal, Honduras, donde dos hombres le ofrecieron un papel de la Virgen María en una producción para Navidad.

“Estando ahí vendiendo cosméticos en unos cuantos meses, que no me gustaba pero lo hacía, yo me metí en la escuela de medicina, según yo, quería ser doctora”, contó ayer durante un almuerzo en LISTÍN DIARIO.

“Yo no sabía cuál era mi talento. Un día viene un productor de televisión, un hombre con un muchacho, se me acerca porque vio mi tez muy linda, en aquel entonces, mi cabello negro azabache… yo mentí, yo decía que usaba esos productos, yo no podía costear esos productos, era naturaleza pura”, dijo.

Sandoval señaló que dejó las ventas y se fue con esos desconocidos a filmar una película vestida de Virgen María, ahí hizo su debut frente a las cámaras con el departamento de Relaciones Públicas de la Presidencia.

“Nosotros hacíamos programas que reflejaban la buena cara del gobierno”, recordó. Y así inició como conductora de una revista donde mostraban visitas diplomáticas, obras gubernamentales y promociones del turismo hondureño.

Fue en ese canal donde volvió a ser pionera. Se convirtió en la primera presentadora vestida de militar en el programa “Proyecciones Militares”, que aún continúa al aire.

Desde la izquierda, Yerlendy Abad, Ali Cochran Sandoval, Ramón Almánzar, Neida Sandoval, Miguel Franjul, Marta Queliz y Saraida De Marchena durante la visita de la comunicadora a Listín Diario.Leonel Matos/Listín Diario

En la radio fue diferente. Cuando se mudó a Estados Unidos con su esposo David Cochran (ya fallecido), un estadounidense que llegó a Honduras para trabajar en contrainteligencia militar, Sandoval llamó a una emisora para pedir trabajo.

“Me casé en el 87 y por eso me voy a Estados Unidos. Mi primer hogar fue la base aérea en Alburquerque, Nuevo México, porque a él lo transfirieron a trabajar en la agencia de defensa nuclear”, indicó.

Empezó poniendo discos de música norteña en la emisora, hasta que un periodista le informa que en un canal de televisión estaban buscando una presentadora de noticias para fundar el primer noticiero en español en Nuevo México, y que más tarde fue adquirida por Univisión en enero del año 1988.

“Hice una prueba con otros periodistas de radio y el gerente era gringo, Jim Perry, no hablaba español, pero en el momento que yo me senté él supo que yo sabía de televisión y me contrató y a los meses Univisión compró esa televisora”, recordó.

Después consiguió mayores oportunidades en San Antonio, considerado la cuna de los medios hispanos en ese momento.

Neida Sandoval fue contratada como corresponsal nacional de Noticias Univisión en el año 1992 y fue fundadora del estelar programa “Despierta América” en 1997.

También fue después parte de Telemundo. Cuando el programa “Un nuevo día”, de esa cadena, salió del aire en el año 2016 creó su propia plataforma digital.

Neida Sandoval y Miguel Franjul conversando durante el almuerzo en Listín Diario.Leonel Matos/Listín Diario

Su vínculo con República Dominicana es de amistad y compañerismo, pues trabajó con varios comunicadores dominicanos en Univisión y Telemundo, entre ellos Tony Dandrades.

“Cuando yo estaba embarazada de mis gemelos, estaba en Univisión, en Despierta América, entonces nuestra relación con nuestros compañeros era más allá de colegas, éramos una familia, muy lindo todo, porque era diferente, hoy en día los colegas andan muy ocupados porque tienen que hacer notas para redes sociales, notas para noticieros, la gente ya no convive como nosotros convivimos en aquel entonces”, comentó.

Esa camaradería con Dandrades era tan fuerte que Sandoval bromeaba diciendo que sus hijos tienen un “poquito de sabor dominicano”.

“Nuestros hijos estaban chiquitos, a las fiestas de cumpleaños todos íbamos, yo iba a la casa de Tony y su mamá, me hacían sancocho dominicano y me daba jugo de una guayaba que tienen en su patio en Miami”, continuó.

Además, de su productora en Telemundo, Marifer, y el público dominicano que es fiel a sus transmisiones en Facebook, que considera parte primordial de su comunidad virtual.

La veterana periodista se encuentra en la capital dominicana para participar en el II Simposio Iberoamericano de Comunicación, donde tendrá la conferencia titulada “Comunicación 360°: Alinear para ganar”, que se desarrollará este viernes 19 de septiembre en el Hotel Embassy Suites by Hilton, organizado por Fábrica de Contenidos y Markatel Comunicaciones, que dirigen Marta Queliz y Saraida De Marchena, respectivamente.

Neida y su hija Ali Cochran Sandoval visitaron el jueves el periódico Listín Diario, donde fueron recibidas por el director Miguel Franjul.

En el almuerzo también estuvieron Ramón Almánzar, editor de Entretenimiento del periódico; la periodista Yerlendy Aband, así como Marta Queliz y Saraida de Marchena.

En el encuentro, Sandoval regaló a Franjul un ejemplar de su libro "A solas conmigo", en el que a través de 330 páginas narra en 36 poemas sus sentimientos más íntimos, escritos durante sus primeros años de duelo por la muerte de su esposo David, con quien estuvo casada durante 36 años.

“El libro refleja el dolor más profundo que me dejó haber visto morir inesperadamente a mi esposo; allí desahogo mi profunda tristeza y también honro el inmenso amor que ambos experimentamos como pareja y como familia”, ha dicho ella.

David murió el 22 de febrero del 2022. El matrimonio tuvo dos hijos, los gemelos Aliene y Abener. El libro está disponible en Amazon.