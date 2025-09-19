"Dominicana’s Got Talent" 2025 promete tres millones de pesos a ganador

El reality show Dominicana’s Got Talent, que involucró a más de 420 colaboradores en su producción, será transmitido por Color Visión con el premio más grande que se ha dado hasta la fecha en una competencia de ese estilo en República Dominicana: RD$3,000,000.00.

“Para mí, este será el mejor año en cuanto a talento diverso. Estamos frente a una temporada que quedará marcada”, afirmó el productor Tuto Guerrero.

Dominicana’s Got Talent concluyó las primeras grabaciones de dos de sus etapas, que serán televisadas en octubre.

Durante diez días corridos, más de 8 mil personas asistieron como público para ver de cerca cómo más de 200 actos ponían a prueba imaginación, coraje y disciplina: desde cantantes y bailarines, hasta magos, cómicos y números de riesgo nunca antes vistos en la televisión local.

Tuto Guerrero, el productor, lo tiene claro: “Es imposible comprimir lo que vivimos en esos días. No había horas suficientes para todo lo que este país tenía que mostrar”.

Junto a él, Gilberto Morillo, Nashla Bogaert y David Maler conforman el equipo de producción ejecutiva que sostiene este formato.

El jurado de esta tercera temporada está conformado por Nashla Bogaert, Waddys Jáquez, Pamela Sued e Irving Alberti, acompañados en la conducción por Enrique Quailey y Lorenna Pierre.

“En esta temporada, hemos visto las cosas más increíbles que hemos presenciado en nuestras vidas. El pueblo dominicano estará tan orgulloso como nosotros de ver tanto talento y diversidad en este escenario”, coincidieron Nashla y Pamela.

Mientras Waddys, con la seguridad que lo caracteriza, lo resumió en que este programa es definitivamente un aporte a la industria del arte: “Tan pronto empecé a ver los talentos que llegaron para audicionar, me di cuenta de que esta temporada va a ser grandiosa para la industria del arte de la República Dominicana, porque tenemos grandes talentos en todas las áreas".

En su debut como jurado, Irving destacó la magnitud de lo visto: “Ser parte de este proyecto fue una experiencia maravillosa. Reconocer que en nuestro país hay tanto talento es un orgullo inmenso. Las cosas que tenemos aquí difícilmente las encuentras en otro lugar”.

Para los también debutantes Lorenna y Enrique, estar frente a tantas historias fue una experiencia que los tocó de manera personal.