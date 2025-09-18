luctuosa
Muere Danilo González Camilo, el único hijo de María Cristina Camilo
Su madre murió 12 días antes que él.
Murió Danilo González Camilo, el único hijo de María Cristina Camilo, pionera de los medios de comunicación en República Dominicana, fallecida el pasado 5 de septiembre a los 107 años.
Según el locutor Carlos Cepeda Suriel, amigo de la familia, Don Danilo sufrió una pancreatitis antes de su deceso este miércoles. Tenía 94 años.
A inicios de este mes, Don Danilo asistió a las honras fúnebres de su madre en la funeraria Blandino de la avenida Abraham Lincoln, donde también estuvieron sus 4 hijos, 9 nietos y 2 biznietos, quienes le sobreviven.
María Cristina Camilo procreó a Danilo González Camilo junto a esposo José Francisco González Disla.