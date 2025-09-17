ABC suspende indefinidamente programa de Jimmy Kimmel por sus comentarios sobre muerte de Charlie Kirk

ABC suspendió indefinidamente el programa nocturno de Jimmy Kimmel luego de los comentarios que hizo sobre el asesinato de Charlie Kirk.

La decisión de la cadena se produjo cuando Nexstar anunció que sus filiales de ABC suspenderían “Jimmy Kimmel Live!” indefinidamente debido a sus comentarios.

“Los comentarios del Sr. Kimmel sobre la muerte del Sr. Kirk son ofensivos e insensibles en un momento crítico de nuestro discurso político nacional, y no creemos que reflejen el espectro de opiniones, puntos de vista o valores de las comunidades locales en las que nos encontramos”, afirmó Andrew Alford, presidente de la división de radiodifusión de Nexstar.

Durante su monólogo del lunes, Kimmel dijo: “Hemos tocado fondo durante el fin de semana con la pandilla MAGA intentando desesperadamente caracterizar a este chico que asesinó a Charlie Kirk como algo más que uno de ellos y haciendo todo lo posible para ganar puntos políticos con ello.

“Entre las acusaciones, hubo, eh, duelo: el viernes, la Casa Blanca izó las banderas a media asta, lo que generó algunas críticas, pero a nivel humano se puede ver lo duro que se está tomando esto el presidente”, dijo Kimmel, antes de cortar a un clip donde Trump respondió a los periodistas que le preguntaban cómo estaba señalando la construcción en la Casa Blanca.

Un mensaje enviado a un portavoz de Kimmel no obtuvo respuesta inmediata.