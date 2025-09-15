José Antonio Aybar renuncia como presidente de Espectáculos Públicos por "precariedad institucional"

A tres meses de su designación, el periodista José Antonio Aybar renunció como presidente de la Comisión Nacional de Espectáculos Públicos y Radiofonía (CNEPR).

A través de una carta enviada al presidente de la República Luis Abinader, el comunicador dio a conocer su decisión "irrevocable" y "profundamente meditada" tras ocupar el puesto desde el 3 de junio.

Según la misiva con fecha del miércoles 10 de septiembre, la renuncia de Aybar "responde a la creciente precariedad institucional en que se encuentra sumida la CNEPR, situación que hemos puesto en conocimiento del ministro de Cultura, Roberto Ángel Salcedo, a través de diversas correspondencias formales que, lamentablemente, no han recibido respuesta".

Asimismo, acusó al Ministerio de Cultura de la retención de la cuenta bancaría de la CNEPR por orden de Salcedo, así como de negarse a autorizar trámites financieros menores.

Entre los "obstáculos" que sufrió su gestión, Aybar también mencionó "la demora injustificada del vicepresidente, proceso que luego de más de dos meses fue distorsionado de manera burda", nombrando en otra posición a quien había recomendado, además del traslado de la oficina de la CNEPR debido "a las condiciones físicas deplorables de la actual edificación, que ponen en riesgo la integridad del personal y comprometen la operatividad institucional".