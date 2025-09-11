Manelyk González y “Caramelo” confirman su separación después de 3 meses juntos

Los participantes de La casa de los famosos All-Stars, Manelyk González y Carlos Cruz “Caramelo”, confirmaron el fin de su relación después de tres meses juntos.

Aunque el coqueteo entre ambos inicio dentro del reality, los influencers hicieron público su noviazgo tras finalizar la competencia, donde el dominicano se alzó con el premio mayor de 200 mil dólares.

“No estamos juntos, pero nosotros estamos bien, nos llevamos bien, no tenemos un problema... simplemente ya no estamos juntos”, dijo González.

Por su parte, Cruz afirmó: “Ya lo de nosotros se terminó. Fue bonito mientras duró, la pasamos bien y nos llevamos un recuerdo bonito”.

La última vez que "La chica realities" y el ganador de la quinta temporada del programa de Telemundo se dejaron ver juntos fue el 23 y 24 de agosto cuando se presentaron juntos en la obra de Maripily Rivera en Puerto Rico.