Cuatro ganadores compartieron el triunfo en la gran final de "Pequeños grandes talentos"

La octava temporada de "Pequeños grandes talentos" (PGT) culminó con un desenlace sin precedentes: cuatro ganadores compartieron el triunfo en la gran final en un show cargado de emociones, en una transmisión en vivo por Color Visión.

Durante tres meses de transmisión semanal, bajo la producción general de Neuronas Creativas, el programa presentó un derroche de creatividad y talento que atrapó a la audiencia dominicana.

En su episodio final, el domingo 7 de septiembre, Ian David Ferreira, Nelson Torres, Karen de la Paz y Valery Beato conquistaron al jurado con actuaciones memorables, alcanzando un empate perfecto de 30 puntos.

Los ganadores recibirán como premios la creación, grabación y producción de una canción original, un contrato de un año en el programa infantil Topi Tok y un viaje todo incluido.

Ian David Ferreira, Nelson Torres, Valery Beato y Karen de la Paz se alzan como ganadores tras un empate perfecto con 30 puntos en "Pequeños grandes talentos".Francisco Jose Olio Arias

En esta octava temporada, concursaron para la gala final 13 jóvenes talentos, logrando mantener cautiva a una audiencia que, semana tras semana, consolidó a PGT como el programa líder en rating de su franja horaria.

“A lo largo de esta temporada hemos sido testigos de talentos extraordinarios. No podíamos quedarnos con un solo ganador. Con este programa abrimos una ventana para que se visibilice el talento de nuestros niños y con un concepto que eduque y entretenga en valores. En nuestra sociedad, la familia es la célula y por eso, durante estos tres meses, decidimos promover la unión familiar y sembrar valores en cada concepto de producción implementado. El próximo año regresaremos con más emociones”, expresó Iván Ruiz, productor general del programa.

La gala televisiva de "Pequeños grandes talentos" estuvo enmarcada por momentos memorables, entre ellos la participación especial de la diva de la televisión dominicana, Milagros Germán.Francisco Jose Olio Arias

La gala estuvo enmarcada por momentos memorables, entre ellos la participación especial de la diva de la televisión dominicana, Milagros Germán, y de la comunicadora Iamdra Fermín, quien junto a parte del elenco original del icónico programa Topi Topi protagonizó un emotivo reencuentro. La velada incluyó además la presentación musical de Sofía Globitos.

Milagros Germán resaltó la trascendencia de este proyecto televisivo como una propuesta “que construye dominicanidad”.

“Yo sabía que era una competencia de niños y que, por ende, los sentimientos estarían presentes, pero lo que he vivido aquí ha sido un mar de emociones. Donde se abre la ventana para un talento infantil, se abren miles de oportunidades para construir dominicanidad. Felicito sinceramente a Iván y a todo el equipo de producción, por esta propuesta que engrandece la televisión dominicana”.

De su lado, Iamdra Fermín manifestó su emoción de confirmar que la televisión dominicana se sigue cultivando producciones de calidad dirigidas a toda la familia.

“Estoy muy emocionada. Este es un proyecto bellísimo donde Iván ha descubierto tantos talentos de nuestro país; y en este momento, Pequeños Grandes Talentos nos reafirma que sí hay contenido local de calidad que toda la familia puede disfrutar sin temores ni restricciones”, expresó Iamdra.

Iván Ruiz y Milagros Germán se fundieron en un abrazo para celebrar el éxito de "Pequeños grandes talentos".Francisco Jose Olio Arias

Jurado del concurso televisivo "Pequeños grandes talentos", que se transmitió por Color Visión.

Karen de la Paz cuando cantaba en "Pequeños grandes talentos".Francisco Jose Olio Arias

Nelson Torres también fue ganador de la versión 2025 de "Pequeños grandes talentos".Francisco Jose Olio Arias

La octava temporada de PGT recibió en competencia a 56 concursantes de todo el país, de los cuales 13 llegaron a la gran final tras superar las pruebas y desafíos del jurado integrado por Enrique Félix, Rosa Karina, Keren Montero y Manerra. Frank Ceara y Diana Filpo se sumaron a la gala final como jurados invitados.

El programa contó con la conducción de Iván Ruiz junto a Laila Taveras, Gilbert Cabrera, Aitor Rodríguez, Shereilis Cabral y Angie Sánchez, consolidándose como la principal plataforma de proyección para el talento infantil en República Dominicana.

En sus ocho años de transmisión, el programa de temporada Pequeños Grandes Talentos se ha convertido en un trampolín para los nuevos rostros del arte nacional, reafirmando su posición como referente de entretenimiento familiar de calidad.