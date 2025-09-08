Danny Alcántara llama al gobierno a dar un incentivo a los canales de televisión para agilizar el salto al sistema digital

El periodista

y empresario de las comunicaciones Danny Alcántara sugirió a las autoridades otorgar algún tipo de facilidades a las estaciones de televisión del país para garantizar dar el salto al sistema digital en el menor tiempo posible.

"Desde aquí hacemos un llamado al gobierno para que otorgue una especie de incentivo puntual a los propietarios de canales de televisión para que pueden adquirir los transmisores y otros equipos que garanticen el éxito de apagón analógico, que impulsa el INDOTEL, en el menor tiempo posible", dijo el periodista y empresario.

Entiende Alcántara que una medida de esa naturaleza no representará mayor sacrificio para el gobierno y garantizará, en un tiempo récord, que las estaciones de televisión puedan alcanzar su señal digital, acogiéndose así al apagón analógico que impulsa el INDOTEL.

Asimismo recomendó que haya una mayor entrega de las "cajitas convertidores" en los lugares más apartados y sectores de más bajos ingresos para asegurar su acceso a la señal digital.

El periodista y empresario hizo ese llamado en el marco del lanzamiento oficialmente de la señal totalmente digital de sus estaciones AHORA TV, canal 3 y Catorce TV.

El grupo de comunicaciones ACDmedia, que lidera el periodista y empresario Danny Alcántara, lanzó oficialmente este miércoles la señal totalmente digital de sus estaciones AHORA TV, canal 3 y Catorce TV.

Con ese lanzamiento, que se llevó a cabo en un hotel de la capital, esos dos canales de televisión, que son parte del Grupo ACDmedia, se posicionan entre los primeros del país en dar cumplimiento al apagón analógico, que por mandato internacional deberá implementarse en los próximos meses para la televisión pública.

"Hoy damos un gigantesco paso, no solo para el grupo ACDmedia, sino para la televisión dominicana, al poner en el aire la señal totalmente digital en nuestros dos canales: Ahora TV y Catorce TV", dijo Danny Alcántara durante el lanzamiento, al que acudieron funcionarios, empresarios, políticos y artistas, entre otras personalidades.

Todo eso, indicó el destacado periodistas, tiene una gran repercusión en el programa que desarrolla el Instituto Dominicano de las Telecomunicaciones (Indotel) para el apagón analógico y la mejora en la oferta de contenido en la televisión dominicana.

Informó que la señal digital de Ahora TV, canal 3 y Catorce TV, podrán verse en todo territorio nacional en la televisión abierta, no solo a través del cable.

Para garantizar la mejor señal en alta definición en todo el país, se instalaron modernos transmisores en las regiones Norte, Sur y Este, informó el presidente del Grupo ACDmedia.

Ambos canales tendrán programaciones propias y diversificadas, de acuerdo a sus audiencias.

Ahora TV, canal 3, concentra su mayor programación a la información con tres emisiones de noticias y diversos espacios de análisis y opinión con renombradas figuras del periodismo y líderes de opinión.

El canal 14, Cartoce TV trae una programación variada, dando oportunidad al talento nacional, reforzada con programas internacionales, gracias al acuerdo suscrito con la estación mexicana TV Azteca.