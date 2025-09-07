Santo Domingo 23°C/26°C thunderstorm with rain

Honras fúnebres de María Cristina Camilo

Honras fúnebres de María Cristina Camilofoto: Jorge Martínez/LD

En fotos, homenaje póstumo a María Cristina Camilo en su casa RTVD

Tras una misa de cuerpo presente en la funeraria Blandino de la avenida Abraham Lincoln, los restos de María Cristina Camilo fueron trasladados a RTVD, donde la pionera de la televisión dominicana fue homenajeada de manera póstuma. 

Yerlendy AbadSanto Domingo, RD
Honras fúnebres de María Cristina Camilo

Comunicadores, amigos, familiares y miembros de la prensa despidieron en RTVD a María Cristina Camilo. 

Féretro con restos de María Cristina Camilo llega a RTVD para homenaje póstumo.

Féretro con restos de María Cristina Camilo llega a RTVD para homenaje póstumo.

Honras fúnebres de María Cristina Camilo

De izquierda a derecha, el locutor Nobel Alfonso, el viceministro de Cultura Gamal Michelen, el comunicador Ellis Pérez y el ministro de Cultura Roberto Ángel Salcedo iniciaron guardia de honor

Honras fúnebres de María Cristina Camilo

De izquierda a derecha, Lissette Selman, Edilenia Tactuk, Mariasela Álvarez y la ministra de la Mujer, Mayra Jiménez, encabezaron una guardia de honor. 

Locutores hicieron la última guardia de honor durante el homenaje a María Cristina Camilo en RTVD.

Locutores hicieron la última guardia de honor durante el homenaje a María Cristina Camilo en RTVD.

Honras fúnebres de María Cristina Camilo

Como parte de su discurso, Roberto Ángel Salcedo afirmó que la comunicación cierra un ciclo con la partida física de María Cristina Camilo para dar inicio a una nueva etapa y “con su legado proyectar lo mejor de la comunicación de la República Dominicana”.

Vista del estudio de RTVD (canal 4) durante el homenaje a María Cristina Camilo.

Vista del estudio de RTVD (canal 4) durante el homenaje a María Cristina Camilo.

Ellis Pérez llora frente al ataúd de María Cristina Camilo.

El presidente del Consejo Administrativo de RTVD, Ellis Pérez, llora frente al ataúd de María Cristina Camilo.

Un coro interpreta

Un coro interpreta "Ave María" en homenaje a María Cristina Camilo.

Honras fúnebres de María Cristina Camilo

Rosas blancas adornaban el ataúd de María Cristina Camilo en el homenaje en Radio Televisión Dominicana (anteriormente Certv y La Voz de Yuna), canal donde María Cristina Camilo inició en el 1952 como conductora del programa “Romance Campesino”.

Honras fúnebres de María Cristina Camilo

Así dieron el último adiós a María Cristina Camilo en el cementerio Puerta del Cielo.

Honras fúnebres de María Cristina Camilo

María Cristina Camilo Rodríguez recibió cristiana sepultura en una ceremonia de aproximadamente 50 personas, entre las cuales se encontraban sus familiares y amigos más cercanos.

Honras fúnebres de María Cristina Camilo

Su nieta, Diana Cristina González, concedió las palabras de despedida en nombre de la familia: “Gracias Señor, un día perfecto, un día hermoso, soleado, una partida en paz, orando la divina misericordia, a las 3 de la tarde, una partida sin dolor, una partida rodeada de su familia, en su casa, una partida que abriste los ojos, eso fue que viste la luz. Y lo tomamos con alegría y agradecimiento”.

Así dieron el último adiós a María Cristina Camilo en el cementerio Puerta del Cielo.

Luego de colocar rosas blancas en el ataúd de “Maíta”, como cariñosamente llamaban a la veterana comunicadora, los presentes concluyeron las honras fúnebres con cánticos de celebración.

