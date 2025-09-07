Dan último adiós a María Cristina Camilo en "un día hermoso"

En un día soleado, después de morir el 5 de septiembre, día en que se conmemora el aniversario de la muerte de la santa Teresa de Calcuta, los restos de María Cristina Camilo fueron sepultados este domingo en el cementerio Puerta del Cielo.

El cuerpo de la primera mujer que apareció en televisión nacional llegó a su última morada tras un emotivo homenaje póstumo de cuerpo presente en RTVD (anteriormente CERTV), donde se reunieron comunicadores, funcionarios, amigos y familiares en el canal que fue su lugar de trabajo desde el 1952 como conductora del programa “Romance Campesino”.

La llegada del féretro en RTVD estuvo encabezada por el ministro de Cultura Roberto Ángel Salcedo, la ministra de la Mujer Mayra Jiménez y el presidente del Consejo Administrativo de RTVD, Ellis Pérez.

Como parte de su discurso, Roberto Ángel Salcedo afirmó que la comunicación cierra un ciclo con la partida física de María Cristina Camilo para dar inicio a una nueva etapa y “con su legado proyectar lo mejor de la comunicación de la República Dominicana”. “Y si tenemos, aquí entre todos, que definir la buena comunicación, creo que sencillamente bastaría con decir: María Cristina Camilo”.

En el homenaje en RTVD, visiblemente emocionado, con voz entrecortada, Ellis Pérez adelantó que motivará en el consejo administrativo del canal 4 que se haga el museo María Cristina Camilo.

Durante las honras en el canal 4, el nieto mayor de María Cristina, José Danilo González Ortiz, destacó que su abuela tuvo una vida pura, dedicada al amor, al arte, a la gente y al servicio.

“Gracias al pueblo dominicano por devolverle a mi abuela el amor que ella supo darle a ustedes”, expresó.

De izquierda a derecha, el locutor Nobel Alfonso, el viceministro de Cultura Gamal Michelen, el comunicador Ellis Pérez y el ministro de Cultura Roberto Ángel Salcedo inician guardia de honor.foto: Jorge Martínez/LD

CRISTIANA SEPULTURA

María Cristina Camilo Rodríguez recibió cristiana sepultura en una ceremonia de aproximadamente 50 personas, entre las cuales se encontraban sus familiares y amigos más cercanos, quienes cantaron junto a dos coristas y el sonido de las cuerdas de una guitarra que entonaron “Amor eterno”, de Juan Gabriel y “Confieso”, de Kany García.

Su nieta, Diana Cristina González, concedió las palabras de despedida en nombre de la familia: “Gracias Señor, un día perfecto, un día hermoso, soleado, una partida en paz, orando la divina misericordia, a las 3 de la tarde, una partida sin dolor, una partida rodeada de su familia, en su casa, una partida que abriste los ojos, eso fue que viste la luz. Y lo tomamos con alegría y agradecimiento”.

Familiares y amigos cercanos la despidieron con cánticos.foto: Jorge Martínez/LD

Asimismo, destacó la importancia de este fin de semana para la iglesia católica, la religión de la cual su bisabuela era practicante.

“Maíta, día de la Madre de Calcuta, viernes primero de mes en el que se celebra y se repara el Sagrado Corazón de Jesús, un sábado lleno de familia, amor y abrazos, donde también reparamos el corazón de la Virgen María, a quien amaste tanto, y un domingo de Resurrección que se celebra hoy, cuando en Roma están canonizando santos, jóvenes, Maíta”, dijo Diana Cristina González haciendo referencia a la canonización del joven italiano Carlo Acutis, quien falleció en el año 2006 por leucemia a los 15 años y fue considerado un genio de la informática.

Luego de colocar rosas blancas en el ataúd de “Maíta”, como cariñosamente llamaban a la veterana comunicadora, los presentes concluyeron las honras fúnebres con cánticos de celebración.