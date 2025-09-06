Santo Domingo 23°C/26°C thunderstorm with rain

Listin Diario El Lístin diario
Suscribete
TV

María Cristina Camilo

Roberto Ángel Salcedo habla sobre cómo fue trabajar con María Cristina Camilo

Señaló que se siente agradecido de la vida "prolongada y en salud" que llevó la locutora, nacida 25 de diciembre de 1917.

Roberto Ángel Salcedo durante el velatorio de María Cristina Camilo.

Roberto Ángel Salcedo durante el velatorio de María Cristina Camilo.Foto: Jorge Martínez/LD

Avatar del Yerlendy Abad
Yerlendy AbadSanto Domingo, RD

El ministro de Cultura y actor Roberto Ángel Salcedo asistió este sábado a la funeraria Blandino de la avenida Abraham Lincoln para despedir a la pionera de la televisión dominicana, María Cristina Camilo, quien falleció este viernes a los 107 años. 

Salcedo, quien trabajó en televisión, cine y teatro junto a Camilo, afirmó que la comunicadora y actriz "era una mujer consagrada a su trabajo, la primera que llegaba siempre", tanto al canal como al teatro "cuando teníamos presentaciones".

"Siempre con una sonrisa, siempre con una tonalidad de su voz muy agradable, y que la recordamos siempre con esa alegría, una sonrisa, característica propia de ella y nos enseñó a todos el valor del trabajo, el valor del enfoque y de la disciplina, y creo que ese es el elemento más representativo y fundamental. Y hoy, con mucho pesar la despedimos, pero agradecidos de Dios porque permitió que viviera por muchos años", añadió. 

María Cristina Camilo, referente de la locución dominicana, murió a los 107 años el viernes 5 de septiembre de 2025.

María Cristina Camilo, referente de la locución dominicana, murió a los 107 años el viernes 5 de septiembre de 2025.

Señaló que se siente agradecido de la vida "prolongada y en salud" que llevó la locutora, nacida 25 de diciembre de 1917.

Por otro lado, el funcionario anunció que el Ministerio de Cultura homenajeará a María Cristina Camilo, también conocida como Maíta, antes de llevar sus restos al Cementerio Puerta del Cielo. 

"Creo que será un acto emotivo con el nivel y la dignidad que merece María Cristina Camilo, un referente de la comunicación de la República Dominicana. Será a las 12 del mediodía, un acto breve pero muy simbólico para lo que ha representado María Cristina Camilo para la radio, la televisión y la comunicación", mencionó. 

Tags relacionados