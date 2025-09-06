Roberto Ángel Salcedo habla sobre cómo fue trabajar con María Cristina Camilo

El ministro de Cultura y actor Roberto Ángel Salcedo asistió este sábado a la funeraria Blandino de la avenida Abraham Lincoln para despedir a la pionera de la televisión dominicana, María Cristina Camilo, quien falleció este viernes a los 107 años.

Salcedo, quien trabajó en televisión, cine y teatro junto a Camilo, afirmó que la comunicadora y actriz "era una mujer consagrada a su trabajo, la primera que llegaba siempre", tanto al canal como al teatro "cuando teníamos presentaciones".

"Siempre con una sonrisa, siempre con una tonalidad de su voz muy agradable, y que la recordamos siempre con esa alegría, una sonrisa, característica propia de ella y nos enseñó a todos el valor del trabajo, el valor del enfoque y de la disciplina, y creo que ese es el elemento más representativo y fundamental. Y hoy, con mucho pesar la despedimos, pero agradecidos de Dios porque permitió que viviera por muchos años", añadió.

María Cristina Camilo, referente de la locución dominicana, murió a los 107 años el viernes 5 de septiembre de 2025.

Señaló que se siente agradecido de la vida "prolongada y en salud" que llevó la locutora, nacida 25 de diciembre de 1917.

Por otro lado, el funcionario anunció que el Ministerio de Cultura homenajeará a María Cristina Camilo, también conocida como Maíta, antes de llevar sus restos al Cementerio Puerta del Cielo.

"Creo que será un acto emotivo con el nivel y la dignidad que merece María Cristina Camilo, un referente de la comunicación de la República Dominicana. Será a las 12 del mediodía, un acto breve pero muy simbólico para lo que ha representado María Cristina Camilo para la radio, la televisión y la comunicación", mencionó.