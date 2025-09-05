Círculo de Locutores Dominicanos: María Cristina Camilo abrió las puertas de la voz femenina en el país

El Círculo de Locutores Dominicanos Colegiado (CLDC), que preside Bismarck Morales, declaró tres días de duelo institucional por la muerte de la locutora María Cristina Camilo.

"Ante esta irreparable pérdida, el CLDC declara tres días de duelo institucional durante los cuales nuestra membresía honrará la memoria de doña María Cristina Camilo, manteniendo vivo el legado y ejemplo en cada espacio de la comunicación".

El gremio exhortó a todos los locutores, comunicadores y ciudadanos "a rendirle tributo con respeto, gratitud y admiración a quien abrió las puertas de la voz femenina en la historia de nuestros medios de comunicación".

Su partida, resaltó el Círculo, "no solo enluta a la familia de la locución, sino también a toda la nación dominicana, que pierde a una mujer pionera, ejemplo de profesionalidad, dignidad y entrega al servicio de la comunicación y la cultura".

María Cristina falleció este viernes, a los 107 años de edad. Su cuerpo será velado en la Funeraria Blandino, de la avenida Abraham Lincoln, este sábado 6 de septiembre a partir de las 12:00 del mediodía. Su sepultura será el domingo en el cementerio Puerta del Cielo.