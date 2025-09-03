Karina Alarcón conducirá por Telesistema la tercera temporada del programa “De cerca”

La tercera temporada del programa “De Cerca”, ya está lista y estará en el aire el próximo domingo 7 de septiembre por Telesistema, canal 11, según informó la comunicadora Karina Alarcón.

En esta oportunidad y afianzando la comunicación que toca lo humano, el programa promete llevar al público a un viaje íntimo y revelador a través de las vidas de figuras destacadas en la comunicación, la política y el mundo empresarial y otros sectores de la sociedad.

En cada entrega, Alarcón, con más de 20 años de experiencia en los medios se sumerge en conversaciones profundas con personalidades como Jatnna Tavárez, una figura emblemática de la televisión dominicana; el empresario Pedro Brache, la creadora de Jompeame, Katherine Motyka y la veterana periodista Elianta Quintero, de igual manera se unen a esta temporada, la política Zoraima Cuello, el empresario César Villanueva, así como Edison Santos y el joven que ha cautivado las redes con su discurso de valores y en pro de la educación, Darian Vargas.

La temporada, que se estrena el próximo sábado 7 de septiembre, explorará no sólo los logros profesionales de estos invitados, sino también sus historias personales, sus desafíos y las lecciones que han aprendido a lo largo de sus trayectorias.

“De Cerca” se ha consolidado como un espacio donde las emociones y las experiencias se entrelazan, ofreciendo a la audiencia una perspectiva única y auténtica de las figuras representativas de las diferentes áreas de la sociedad.

Para Karina Alarcón, la comunicación es un compromiso serio, del que ha tenido grandes gratificaciones, pese a que su carrera base es el derecho, ella ha apostado al arte de bien comunicar con la intención de llevar contenido de calidad al público.

“De cerca es un sueño de años hecho realidad. Para mí es importante, sobre todo en estos momentos, llevar un proyecto que permita a la audiencia conocer que hay detrás de caras muy conocidas porque detrás del éxito siempre hay grandes sacrificios y enseñanzas”, comentó la también productora.

Con su estilo inconfundible y su capacidad para conectar con los entrevistados, Karina Alarcón, promete en esta tercera temporada momentos memorables y algunas sorpresas muy de “De Cerca”, con sus invitados.

“Estoy muy emocionada de presentar esta tercera temporada y presentar historias que pueden servir de motivación a todos. Cada invitado tiene algo único que compartir, y estoy lista para descubrirlo junto a nuestra audiencia”, sostuvo Alarcón, quien reiteró la invitación al público para disfrutar de la tercera temporada, que estará al aire el próximo 7 de septiembre a las 10:30 de la noche.