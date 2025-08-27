Jennifer Fungenzi anuncia su participación en "Super Chef Celebrities All Star"

La presentadora y modelo dominicana Jennifer Fungenzi fue anunciada como una de las participantes del reality de cocina "Super Chef Celebrities All Star", de Wapa Televisión.

"Vengo con mucha energía positiva y con muchos deseos de aprender más y de llegar bien lejos. No te lo puedes perder porque voy hacer mangú, pescado frito, voy a estar haciendo res, camarones, hasta langosta voy a estar haciendo", dijo Fungenzi.

La producción del reality reveló durante un encuentro con la prensa en Puerto Rico la lista de figuras que estarán de regreso a los fogones más famosos de la isla en una edición "All Star" que incluye concursantes de versiones anteriores.

Además de Fungenzi, quien compitió en la primera temporada, la artista Melina León, el creador de contenido Luis "Bebesauro" Morales y la actriz Yaiza Figueroa también están de vuelta.

La también influencer y empresaria es co-conductora del espacio "Pégate al mediodía", que de lunes a viernes marca la mayor audiencia de la pantalla chica boricua.

Según el portal de Wapa TV, las celebridades vuelven a encender la cocina en la nueva temporada “All Star” de Super Chef Celebrities que se estrena el próximo martes, 9 de septiembre, a las 7:00 de la noche por Wapa Televisión.