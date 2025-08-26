Santo Domingo 23°C/26°C thunderstorm with rain

Listin Diario El Lístin diario
Suscribete
TV

Colombia Alcántara hace alianza con Color Visión para transmitir su programa “El Especial”

Colombia Alcántara lleva "El Especial” a Color Visión.

Colombia Alcántara lleva "El Especial” a Color Visión.

Avatar del Listín Diario
Listín DiarioSanto Domingo

La comunicadora Colombia Alcántara anunció una alianza estratégica con Color Visión para la transmisión de su programa “El Especial”, que se emitirá todos los sábados a las 11:00 de la mañana.

“Esta alianza con Color Visión nos permite llevar ‘El Especial’ a una audiencia todavía más amplia, con la calidad y la cercanía que siempre nos ha caracterizado”, expresó Colombia Alcántara, conductora del programa.

Ángel Laureano, director general en Color Visión, destacó el valor de la marca y su trayectoria. “Sumar El Especial a nuestra parrilla de los sábados fortalece nuestra oferta de fin de semana con un contenido premium y familiar”, señaló.

Tags relacionados