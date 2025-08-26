Colombia Alcántara hace alianza con Color Visión para transmitir su programa “El Especial”

La comunicadora Colombia Alcántara anunció una alianza estratégica con Color Visión para la transmisión de su programa “El Especial”, que se emitirá todos los sábados a las 11:00 de la mañana.

“Esta alianza con Color Visión nos permite llevar ‘El Especial’ a una audiencia todavía más amplia, con la calidad y la cercanía que siempre nos ha caracterizado”, expresó Colombia Alcántara, conductora del programa.

Ángel Laureano, director general en Color Visión, destacó el valor de la marca y su trayectoria. “Sumar El Especial a nuestra parrilla de los sábados fortalece nuestra oferta de fin de semana con un contenido premium y familiar”, señaló.