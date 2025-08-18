Verónica Batista regresa "Fuera de liga" con la segunda temporada de su programa

La comunicadora Verónica Batista trabaja en la segunda etapa de su espacio “Fuera de liga”, un programa de temporada que proyecta lo mejor del béisbol y sus protagonistas.

La presentadora y productora ejecutiva del programa, promete una segunda temporada cargada de análisis y entrevistas profundas, con las figuras más emblemáticas y populares del deporte rey, así como innovadores segmentos sobre este quehacer deportivo, sus nuevos talentos y sus veteranas figuras.

El espacio de temporada se transmite por Digital 15 a las 12:00 del mediodía y en su primera temporada contó con la producción del reconocido creativo y productor Miguel Alcántara.

“Estoy muy entusiasmada por el trabajo que estamos realizando para esta segunda etapa, tanto el equipo técnico como el de producción. El público tendrá la oportunidad de ver un espacio de lujo, con todos los estándares de calidad que caracterizan la televisión de estos tiempos y un contenido de gran nivel, con las figuras estelares del béisbol que nos apasiona a todos los dominicanos” dijo Batista en una comunicación, al tiempo, que agradeció el respaldo de sus patrocinadores y la valoración del público.

Cabe destacar que figuras como: Carlos Gómez, el fallecido Octavio Dotel, Luis Polonia, Alfonso Soriano, Anderson Hernández, Juan Lagares, Yadier Molina, entre otras, formaron parte de la producción de la primera entrega de "Fuera de Liga", con contenido y declaraciones que se convirtieron en tendencia.

Cabe destacar que Batista fue una de las primeras personas en solidarizarse y dar a conocer al joven fanático Leonardo, un niño soñador y disciplinado, quien luego recibió aportes de la plataforma Jompéame y conoció personalmente al estelar Juan Soto.