Presidente Abinader presenta la transformación de RTVD, la televisión pública

El presidente Luis Abinader presentó este lunes la transformación y modernización de la televisión pública dominicana, que ha posicionado a Radio Televisión Dominicana (RTVD), Canal 4, como una planta televisora innovadora, con contenido original y de valores que promueve además la cultura dominicana.

En los últimos tres años, el canal 4 registra un crecimiento de audiencia superior al 262.8%, afirmó Abinader al destacar la labor de RTVD, bajo la dirección general del producteor Iván Ruiz.

Para la reestructuración tecnológica, el gobierno invirtió más de 228 millones de pesos, que incluyó el restablecimiento de la señal de los canales y emisoras de la corporación estatal, la colocación de los canales 4 y 17 en las frecuencias de cable y la asignación del canal 12 de la banda III por parte del INDOTEL para la adecuación al paso de análogo a digital que se ejecutará de manera definitiva en diciembre del presente año.

Los cambios alcanzados dieron inicio con la implementación de un ecosistema tecnológico moderno y robusto sustentado en soluciones de la marca Fortinet; los equipos cuentan con licencia oficial, lo que asegura soporte técnico y actualizaciones continuas; hubo también una reestructuración completa de la red de datos tanto a nivel físico como lógico.

Luis Abinader durante su participación del lunes 18 de agosto 2025 en La Semanal.

En este aspecto, el presidente Abinader resaltó la remodelación y equipamiento de estudios para producción, edición, postproducción y animación; la construcción del primer y único estudio del país para el programa infantil “Topitok”; y la construcción, por primera vez, de un estudio y escenografía para la central de noticias.

Por igual, se destacó el diseño y construcción de una estación para cada transmisión de las señales RTVD, canal 4; TV Quisqueya, canal 17, RTVD Internacional, así como el relanzamiento de la página web RTVD.gob.do con una plataforma de ‘streaming’ integrada.

*Equipos para los estudios*

En los últimos tres años se adquirieron modernas cámaras Ikegami, Hitachi y Sony; receptores de video streaming; iluminación completa en LED; diseño y construcción de las escenografías de los diversos programas; y se instaló una estación satelital terrestre completa.

El programa infantil Topi Tok ha sido galardonado con dos Premio Soberano y la serie “La Familia Espejo” obtuvo 6 prenominaciones a Premios Platino.

La plataforma cuenta con programas como "El Mangú" y "Luna Llena", en tanto que Los Trinitarios es la primera serie histórica animada del continente, realizada con la tecnología “motion capture” que usa la película "Avatar". Cuenta la historia de nuestros padres fundadores, ideólogos de nuestra patria en el periodo de 1822 hasta 1844.

Todo esto ha llevado a RTVD a lograr la consolidación de la señal digital, ampliar la producción local, alcanzar alianzas internacionales y prepararse para el apagón analógico programado por el INDOTEL, se indicó.

Coberturas especiales. Durante los últimos tres meses se ha dado cobertura a Los Juegos Panamericanos, el establecimiento del operativo Misión 360 en Semana Santa, tres ediciones de la Feria Internacional del Libro y debates electorales de candidatos.

En la actual gestión se creó el Instituto RTVD de Comunicación y Capacitación Audiovisual. Este instituto capacita gratuitamente a profesionales en áreas de producción, edición de audio y video, contenido digital y habilidades afines. Un total de 155 estudiantes ya se han graduado.