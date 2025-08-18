Ninel Conde se convierte en la tercera eliminada de "La casa de los famosos México 3"

La artista Ninel Conde se convirtió en la tercera eliminada del reality de convivencia "La casa de los famosos México 3".

Este domingo, el resultado del público mantuvo en vilo a los participantes debido a que "El bombón asesino" era considerada una de las más fuertes de la competencia, sin embargo, los votos salvaron Guana, Facundo, Alexis Ayala y Mar Contreras.

Tras su eliminación, la cantante fue recibida en el estudio por Galilea Montijo y tuvo la oportunidad de comunicarse con sus excompañeros.

"Creo que mi tiempo, es el tiempo de Dios, así que es perfecto y la verdad es que si es muy fuerte estar allá adentro. Con los últimos que estuve, los tres querían que yo me fuera, iba a ser muy incómodo para mí, la verdad", expresó.

"Ha sido una bendición coincidir con ustedes, conocerlos y estar en este proyecto. Gracias por las risas y el amor", compartió visiblemente emocionada.

"La viví el tiempo que Dios quería y la gente. Yo estoy contenta y tal vez si me quedaba más la iba a regar. A toda mi gente gracias por estar al pendiente, por estar conmigo", afirmó.

Se recuerda que en el año 2004 Ninel Conde también formó parte de "Big Brother VIP 3", donde el conductor de televisión Eduardo Videgaray se alzó con el premio mayor de 500 mil pesos mexicanos (actualmente 26,620 dólares).