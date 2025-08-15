Jenny Blanco tras conducir el Desfile Dominicano de Manhattan: "No es solo un trabajo, es un regalo al alma"

Por tercer año consecutivo la destacada comunicadora Jenny Blanco fue la presentadora oficial del “Desfile Dominicano de Manhattan”, transmitido por el Grupo de Medios Telemicro.

"No es solo un trabajo, es un regalo al alma. Caminar entre tanta alegría, música, cultura y orgullo, y poder transmitirlo al mundo a través de @telemicrohd, me recuerdo por qué amo tanto lo que hago", expresó la comunicadora a través de sus redes sociales.

Blanco nueva vez compartió escenario con el reconocido animador Michael Miguel Holguín.

El desfile, que este año celebró su edición número 43, es una de las celebraciones más importantes de la diáspora dominicana en Estados Unidos.

La parada tiene como objetivo promover, celebrar y preservar la herencia, cultura e identidad dominicana, destacando los logros y contribuciones de esta vibrante comunidad en la sociedad estadounidense.

Jenny Blanco, con más de 15 años de trayectoria en los medios, inició su carrera a los 16 años junto al reconocido productor Ángel Puello en Radio Televisión Dominicana.

A lo largo de su carrera ha trabajado con importantes figuras como Joseph Cáceres, formando parte de programas emblemáticos como Merengala, además de haber sido lectora de noticias en el Canal 16.

En 2009 participó en el certamen Miss República Dominicana Universo, plataforma que le abrió puertas dentro del mundo del entretenimiento.

Fue parte del elenco del programa "Ni santas ni pecadoras". En 2011, se integró al popular espacio De Extremo a Extremo.

Actualmente, Blanco se encuentra desarrollando un proyecto propio para el Grupo de Medios Telemicro, que verá la luz este año 2025.