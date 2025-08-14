Caroline Aquino gana en la categoría "Artista o figura mejor vestida" de Premios A La Moda

Por segundo año consecutivo la comunicadora Caroline Aquino, condujo la ceremonia de Premios a la Moda Dominicana, reafirmando su talento y dominio en el escenario en este tipo de eventos. La conductora de televisión también se alzó con la estatuilla de “Artista o Figura Mejor Vestida”.

Aquino, referente de moda en el país, destacó en la conducción en esta premiación, realizada en el Hotel Jaragua de esta ciudad, que contó la asistencia de las principales figuras de la moda dominicana.

La presentadora vistió tres creaciones de la destacada diseñadora dominicana Suzelle Taveras durante la ceremonia.

Los Premios a la Moda Dominicana, una producción de Stalin Victoria, representan una importante plataforma que celebra los mejores representantes de la moda, belleza, pasarela dominicana, así sus diversos canales de difusión que apoyan el talento nacional, entre los que se incluye a diseñadores, modelos, estilistas, maquilladores y peluqueros, fotógrafos, escuelas de modelos, agencias y cazatalentos, entre otros renglones.