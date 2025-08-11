Muere a los 38 años Juan Carlos Ramírez, actor de "Rosario Tijeras

El actor mexicano Juan Carlos Ramírez, conocido por sus roles en telenovelas como "Rosario Tijeras" falleció a causa de un aneurisma cerebral. Tenía 38 años de edad.

"Descansa en paz, Juan Carlos Ramírez Ayala. Tu calidez, pasión y compromiso los llevaremos en el corazón", publicó su agencia de representantes, I Am This, confirmando el fallecimiento del artista el pasado sábado, 9 de agosto.

El actor, que debutó en 2018 con la miniserie "Puño limpio", también era conocido por sus participaciones en telenovelas y series como "El último rey", "Como dice el dicho", "Marea de pasiones", "Preso No. 1" y "Archivo muerto".

En otro comunicado a nombre de la familia, la agencia precisaba la causa de la muerte: "Sus padres y familiares están agradecidos con tantos mensajes y llamadas. Juan Carlos hace unos días falleció de un aneurisma cerebral. Pedimos de sus oraciones por toda la familia Ramírez Ayala".

Además de actor, era profesional graduado en arquitectura y entró en el mundo empresarial como fundador de AHÓ (Arte Hispana de Origen), una marca dedicada a rescatar y promover la riqueza cultural huichol a través de la moda, y co-fundador de la empresa Lumpira.

Por igual, participó en el mundo del modelaje y en varios cortometrajes y comerciales en México, donde ganó notoriedad como figura pública.