Muere a los 38 años Juan Carlos Ramírez, actor de "Rosario Tijeras

"Tu calidez, pasión y compromiso los llevaremos en el corazón", publica su agencia de representantes, I Am This, confirmando el fallecimiento del artista el pasado sábado, 9 de agosto

El actor mexicano Juan Carlos Ramírez Ayala, conocido por sus papeles en La Rosa de Guadalupe, Como dice el dicho, Marea de Pasiones, Preso No. 1, El Último Rey, Archivo muerto o, su último trabajo, Rosario Tijeras, murió el sábado 9 de agosto 2025.

Listín DiarioSanto Domingo

El actor mexicano Juan Carlos Ramírez, conocido por sus roles en telenovelas como "Rosario Tijeras" falleció a causa de un aneurisma cerebral. Tenía 38 años de edad.

"Descansa en paz, Juan Carlos Ramírez Ayala. Tu calidez, pasión y compromiso los llevaremos en el corazón", publicó su agencia de representantes, I Am This, confirmando el fallecimiento del artista el pasado sábado, 9 de agosto.

El actor, que debutó en 2018 con la miniserie "Puño limpio", también era conocido por sus participaciones en telenovelas y series como "El último rey", "Como dice el dicho", "Marea de pasiones", "Preso No. 1" y "Archivo muerto".

En otro comunicado a nombre de la familia, la agencia precisaba la causa de la muerte: "Sus padres y familiares están agradecidos con tantos mensajes y llamadas. Juan Carlos hace unos días falleció de un aneurisma cerebral. Pedimos de sus oraciones por toda la familia Ramírez Ayala".

Además de actor, era profesional graduado en arquitectura y entró en el mundo empresarial como fundador de AHÓ (Arte Hispana de Origen), una marca dedicada a rescatar y promover la riqueza cultural huichol a través de la moda, y co-fundador de la empresa Lumpira.

Por igual, participó en el mundo del modelaje y en varios cortometrajes y comerciales en México, donde ganó notoriedad como figura pública.

