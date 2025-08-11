Joven viaja a ver a Bad Bunny y muere por bala perdida; familia pide ayuda para repatriar el cuerpo

Kevin Mares, un joven de 25 años, de Nueva York, quien viajó a Puerto Rico junto a su novia para asistir a La Residencia de Bad Bunny, fue asesinado en la isla y su familia está pidiendo ayuda para repatriar el cuerpo a su ciudad de origen.

De acuerdo a medios locales, el incidente ocurrió la mañana del sábado durante una fiesta en una piscina ubicada en el sector de La Perla. Según se reportó, una discusión entre dos personas terminó en un tiroteo, y Kevin habría sido alcanzado por una bala perdida en medio del fuego cruzado.

Familiares y amigos del joven iniciaron una campaña en la plataforma GoFundMe para recaudar fondos con el fin de repatriar su cuerpo a Nueva York. El objetivo de la recaudación es de 50 mil dólares, monto que también cubriría los gastos del funeral y un acto conmemorativo en su honor.

“Kevin tenía un espíritu generoso, aventurero y un compromiso inquebrantable con quienes lo rodeaban. Su pérdida deja un vacío irreparable en nuestras vidas”, escribieron sus seres queridos en la página de recaudación. Además, destacaron que entre los sueños del joven estaba concluir su carrera como veterinario, comprometerse con su novia de seis años y seguir apoyando a su familia.

Horas antes del fatal incidente, Kevin había compartido con su madre varios videos desde la piscina, mostrando el ambiente festivo y la vista desde el hotel.

Hasta ahora, Bad Bunny no ha hecho declaraciones públicas sobre el caso. No obstante, el portal estadounidense TMZ informó que la madre de Kevin espera que el artista le rinda un homenaje durante alguna de sus próximas presentaciones.