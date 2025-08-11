Los canales Ahora TV y Catorce TV estrenan transmisores digitales y acuerdan alianza con TV Azteca-México

El grupo de comunicaciones ACD Media concluyó la instalación de equipos para la transmisión digital de la señal de sus estaciones de televisión Ahora TV (canal 3) y Catorce TV (canal 14), y anunció un acuerdo con TV Azteca, de México, para la difusión de contenido.

El presidente del Grupo ACD Media, Dany Alcántara, informó que las televisoras Ahora TV (canal 3) y 14 TV han concluido el proceso de instalación de los equipos para la transmisión digital de su señal en el Gran Santo Domingo y las regiones Sur, Norte y Este.

“Estos dos canales de televisión se encuentran entre los primeros del país en dar cumplimiento al apagón analógico, que por mandato internacional deberá implementarse en los próximos meses para la televisión pública”, afirmó Alcántara.

La conclusión de este proceso, dijo el destacado periodista, tiene una gran repercusión en el programa que desarrolla el Instituto Dominicano de las Telecomunicaciones (Indotel) para el apagón analógico y la mejora en la oferta de contenido en la televisión dominicana.

Ambas televisoras abrirán sus puertas al talento nacional, contribuyendo así a una oferta de calidad que servirá de soporte al fortalecimiento de la democracia, con un contenido que satisfaga las expectativas del público.

Dany Alcántara, presidente del Grupo ACD Media, afirma que no escatima esfuerzos para garantizar la mejor señal digital y una programación variada a través de los canales 3 y 14.

ALIANZA CON TV AZTECA

Asimismo, el presidente del Grupo ACD Media anunció la firma de un acuerdo con TV Azteca, de México, para la difusión de su contenido a través de los canales 3 y 14.

“Este acuerdo con TV Azteca mejorará la oferta programática de la televisión abierta en República Dominicana y diversificará la programación de nuestros canales”, aseguró Alcántara.

El empresario y periodista destacó que desde Grupo ACD Media no escatiman esfuerzos para garantizar la mejor señal digital y una programación variada y atractiva a través de los canales 3 y 14.

“Desde el Grupo de Comunicación ACD Media nos esforzamos por ofrecer señal y contenido de calidad, junto a un equipo de comunicadores que garantizan pluralidad y equilibrio en el ejercicio periodístico”, enfatizó Dany Alcántara.