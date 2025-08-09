La despedida de María Angélica Ureña de "Qué chévere es saber"

La actriz y comunicadora María Angélica Ureña se despidió este sábado del programa "Qué chévere es saber".

"Hay puertas que nos toca cerrar con amor", inició Ureña en el mensaje de despedida que publicó en su cuenta de Instagram.

"Hoy me despido de un espacio que lejos de ser un 'trabajo' se volvió un lugar seguro y lleno de amor y donde hacer televisión con calidad y compromiso social más que un reto personal se volvió un verdadero privilegio", añadió.

Ureña, quien forma parte del podcast "Cuéntame más", agradeció a la producción, a sus excompañeros, a los televidentes y a su sustituta.

La influencer y comediante Ramcelis de Jesús fue anunciada como la nueva integrante del elenco que también incluye a Irving Alberti, Enrique Quailey y Albert Mena.

"La vimos de invitada como guardiana muchas veces, siempre se sentía como en casa. Hoy no viene de visita… ¡Hoy se queda! Y a partir de este momento empezamos a escribir nuestra nueva historia al lado de La More", dice una publicación en las redes sociales del espacio.