Cuándo y dónde ver el Miss Universo República Dominicana 2025

La gala final del certamen Miss Universo República Dominicana 2025 se transmitirá a través de Color Visión (canal 9), a partir de las 9 de la noche del domingo 10 de agosto, desde el Teatro Nacional Eduardo Brito, bajo la producción de René Brea.

Con un total de 29 candidatas, la ceremonia tendrá como conductores a Jessica Pereira y a Clovis Nienow.

La preliminar del concurso se realizó anoche en Sambil, donde el jurado, compuesto por Tenay Rodríguez, Cuqui Gómez, Jusef Sánchez, Ariadna Muro, Haidy Cruz y Gemmy Quelliz, evaluó a las participantes en su pasarela en traje de baño y traje de gala para escoger el primer grupo que continuará en la competencia.

Entre las favoritas para coronarse, se encuentran Jermanda Ramos (Punta Cana), Jennifer Ventura (Barahona), Anita Maspons (Santo Domingo de Guzmán) y Delisa Francisco (María Trinidad Sánchez).